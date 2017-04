Vermischtes Schnaittenbach

Präsenz bei weltlichen und kirchlichen Veranstaltungen im Ort und darüber hinaus zeigt der Kriegerverein Kemnath am Buchberg. Eine zentrale Aufgabe sind die Pflege und Instandhaltung des Kriegerdenkmals bei der Kirche. Bei der Neuwahl ging das Vorsitzendenamt von Hans Birner an Andreas Schönberger über.

Abgabe an Kreisverband

Baustein für Frieden

Vorstand Vorsitzender: Andreas Schönberger Stellvertreter: Norbert Schwendner und Wolfgang Zitzler



Kassier: Franz Schwarz



Schriftführer: Georg Wild



Beisitzer: Rudolf Reng, Rudolf Gebert, Erwin Plößl, Peter Götz, Karl-Heinz Häßler, Hans Birner, Hans Herrmann und Ludwig Ott



Kassenrevisoren: Georg Hellerbrand , Emmeram Gebert (ads)

Kemnath. (ads) Birner ließ bei der Hauptversammlung das Jahr 2016 Revue passieren. So erinnerte er an die Teilnahme an kirchlichen Veranstaltungen mit Fahnenabordnungen, den Besuch von Jubiläen, Kirwaschießen, Preisschafkopf und Christbaumversteigerung. "Die Einnahmen aus unseren Aktivitäten werden benötigt zur Aufrechthaltung des Vereins", betonte Birner.Er informierte, dass der Vereinsbeitrag zum Teil an den Kreisverband abgeführt werden müsse, weshalb er nicht ausreiche, um alle Kosten zu decken. Die Einnahmen aus der Christbaumversteigerung böten dem Verein die Möglichkeit, eine finanziellen Grundlage zu bilden, um Investitionen zu tätigen wie die Renovierung des Vereinsheimes. Die Einnahmen aus dem Weihnachtsmarkt der örtlichen Vereine würden heuer verwendet, um gemeinsam neue Tische für Großveranstaltungen im Turnraum zu beschaffen.Hans Birner würdigte das Engagement der Mitglieder bei der Kriegsgräbersammlung. Die Pflege des Ehrenmals hätten er selbst und seine Frau Christa übernommen. Schließlich gab der Vorsitzende noch bekannt, dass Thomas Hackenberg eine Ausbildung zum dritten Kanonier absolviert hat. Kassier Norbert Schwendner sprach von positiven Finanzen.Bürgermeister Josef Reindl dankte für die Pflege des Ehrenmals und die Veranstaltung am Volkstrauertag, der ein Baustein sei, um den Frieden in Europa aufrechtzuerhalten. Laut dem neuen Vorsitzenden Andreas Schönberger soll das Ehrenmal mit neuem Geländer und Toren versehen werden. Der Bürgermeister meinte, dass für diese Maßnahmen ein Zuschussantrag an den Stadtrat gestellt werden könne.