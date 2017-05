Leichenhaus in Kemnath saniert

03.05.2017

Kemnath. Der Kemnather Friedhof mit seinem Leichenhaus ist eine kirchliche Liegenschaft. In den vergangenen vier Jahren wurden unter Beteiligung vieler Helfer einige Sanierungsarbeiten vorgenommen. Den größten Aufwand erforderte die vollständige Renovierung der Friedhofsmauer. Danach folgten die Neugestaltung des Priestergrabes und Ausbesserungsarbeiten am Leichenhaus. Hier sticht das neue Fenster mit seinen christlichen Symbolen besonders ins Auge. Das Kreuz ist das Zeichen für die Erlösung, der Regenbogen ein viel älteres Symbol für den Bund mit Gott. Natürlich wurde dem sakralen Gebäude auch ein neuer Anstrich verpasst. Bei all diesen Arbeiten gingen zwei Helfer mit gutem Beispiel voran: Josef Werner (links) und Karl-Heinz Ketzer, hier beide als Maler. Bild: seb