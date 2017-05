Vermischtes Schnaittenbach

07.05.2017

6

0 07.05.2017

Es ist Tradition, dass zu Beginn des Wonnemonats Mai im Garten des Seniorenzentrums Evergreen ein Maibaum aufgestellt und dazu ein zünftiges Fest gefeiert wird. Heimbewohner, Personal und der Trachtenverein Ehenbachtaler halfen zusammen, dass das auch heuer so blieb.

Getreu dem Sprichwort "Erst die Arbeit, dann das Vergnügen" ging es vor dem Feiern erst ans Schmücken des Baumes. Dabei wurden die Heimsenioren von drei Gymnasiasten tatkräftig unterstützt, die anlässlich des Boys Days Heimluft schnupperten. Beim Aufstellen und den anschließenden Darbietungen übernahm der Ehenbachtaler-Vortänzer Erwin Meier das Kommando. Bewohner und Trachtler hievten den rund zehn Meter hohen Maibaum im Heimgarten vor der Sonnenterrasse gemeinsam in die Senkrechte. Angesichts des ungemütlichen Wetters blieben alle Beteiligten im Wintergarten und machten es sich dort gemütlich - versorgt mit den draußen gegrillten Bratwürstln und Festbier. German Adam spielte mit seiner Ziehharmonika zünftig auf, so dass einige Senioren sogar zum Tanzen animiert wurden. Mit einem Reigen von Volkstänzen warteten die Tanzpaare der Ehenbachtaler auf, am Akkordeon begleitet vom Vereinsmusikanten Kurt Scharrer. Ob Hirtamoidl, S'Fensterl, der Kikeriki, Sternpolka oder der Batscher - alle wurden vom Publikum mit Applaus bedacht. Beifall gab es für das Versprechen der Ehenbachtaler, 2018 wiederzukommen.