07.02.2017

Der Sozialverband VdK betreut im Kreisverband Amberg-Sulzbach fast 10 000 Mitglieder. Darauf wies Kreisvorsitzende Marianne Kies-Baldasty bei der Mitgliederversammlung des VdK Schnaittenbach hin. Ständig sinkende Renten führten zu steigender Altersarmut, deren Quote bei Alleinerziehenden auf 45,6 Prozent an gestiegen sei, stellte sie fest.

Wieder einiges vor

Pfarrer: "Ein Glücksfall"

Ehrungen 25 Jahre Mitgliedschaft: Maria Günther, Alfons Schlosser, Felix Kopera und Günther Lautenschlager



10 Jahre: Renate Saller, Maria Lorenz, Ursula Schorner, Roswitha Hofmann, Margarete Thompson, Irene Biller, Ruth Kausler, Moniak Stein, Albert Paßler, Martin Heuberger, Franz Schwendner, Josef Rosner und Markus Hirmer (gfr)

In ihrem Rechenschaftsbericht hob VdK-Ortsverbandsvorsitzende Renate Bruckner im Gasthaus Saller hervor, dass die vergangene HWH-Sammlung ein gutes Ergebnis eingebracht habe.Bruckner wies auf Tages- und Mehrtagesfahrten hin, darunter die Reise ins Trentino. Mehrfach lud der VdK Schnaittenbach zu Schlachtschüssel oder Kaffeekränzchen ein. Die Landesgartenschau in Bayreuth wurde besucht, ebenso der Weihnachtsmarkt in Schönsee und das Krematorium in Hohenburg. Ausdrücklich betonte Renate Bruckner, dass sie weiteren Anregungen für gemeinsame Unternehmungen offen gegenüber stehe.Für dieses Jahr sind bereits Fischessen und Kaffeekränzchen, das Ausbuttern im Gasthof Kellerhäusl, eine Wintertagesfahrt ins Fichtelgebirge und eine Shopping-Tour nach Neutraubling geplant. Außerdem stehen ein Besuch der Münchner Arena, eine Vier-Tage-Fahrt in die Lüneburger Heide und ein fünftägiger Ausflug nach Werfenweg mit Abstechern nach Kaprun und ins Dachsteinmassiv auf dem Programm. Kassier Hermann Schwarz kann das abgelaufene Geschäftsjahr mit positiven Zahlen abschließen. Bürgermeister Josef Reindl und SPD-Kreisvorsitzender Uwe Bergmann dankten den Jubilaren für ihre langjährige Treue, konnten die entsprechenden Urkunden aber nur einigen wenigen Mitgliedern überreichen.Für den Bürgermeister ist der Sozialverband VdK angesichts der unruhigen Zeiten wichtiger denn je: "Die Welt wird immer verrückter, die Horrormeldungen reißen nicht ab und das Sozialsystem gerät immer mehr ins Wanken." Zwischen VdK und SPD gebe es zahlreiche Gemeinsamkeiten, meinte SPD-Kreisvorsitzender Bergmann: "Beide kümmern sich um die gut 7,5 Millionen Menschen mit Behinderung, damit deren Lebensqualität verbessert werden kann."Die vom VdK mit Nachdruck geforderte Umsetzung der Barrierefreiheit sei eine große Herausforderung für die Kommunen und könne natürlich nicht von heute auf morgen umgesetzt werden. Mit Blick auf die Bundespolitik meinte Uwe Bergmann, dass die SPD mit Martin Schulz einen Kanzlerkandidaten präsentiere, der die Menschen verstehe und sie mitreißen könne.VdK-Kreisvorsitzende Marianne Kies-Baldasty stellte die VdK-Kampagne "Weg mit Barrieren" für hindernisfreien Zugang zu öffentlichen Gebäuden, Verkehrsmitteln und Wohnungen vor. Von einem "barrierefreien Deutschland" würden nicht nur Behinderte, sondern auch Senioren, Kinder und Menschen mit zeitweise eingeschränkter Mobilität profitieren. Wegen der komplizierter werdenden Gesetzgebung sei die vom VdK angebotene Sozialrechtsberatung immer wichtiger.Im vergangenen Jahr habe der VdK in Bayern über seine sieben Bezirksgeschäftsstellen mehr als 275 000 Beratungen durchgeführt, 54 000 Anträge eingereicht und mehr als 19 000 Widersprüche gegen behördliche Erlasse eingelegt. Mit weit über 5000 Klagen habe der VdK für seine Mitglieder mehrere Millionen Euro an Nachzahlungen erstritten. Altersarmut nehme zu, sagte die VdK-Kreisvorsitzende, und eine Rente von gerade einmal 50 Prozent der ehemaligen Einkünfte sei immer häufiger.Stadtpfarrer Josef Irlbacher bezeichnete den VdK als "Glücksfall für alle die Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden".