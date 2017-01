Vermischtes Schnaittenbach

Einige Vorstandsposten wurden komplett gestrichen, weil sie als nicht mehr notwendig erachtet wurden. So tat sich die Krieger- und Soldatenkameradschaft Holzhammer/Neuersdorf auch leichter, den Vorstand zu besetzen.

Holzhammer. Bei der Jahreshauptversammlung bedauerte Vorsitzender Johann Pilarski, dass nur 11 der 28 Mitglieder erschienen waren. Die Zahl der Vereinsangehörigen war ohnehin zurückgegangen, da im vergangenen Jahr zwei Mitglieder gestorben waren und keine neuen hinzugewonnen werden konnten.In seinem Bericht blickte Pilarski auf 2016 zurück. Er erinnerte an das Kaffeekränzchen, den Preisschafkopf und mehrere runde Geburtstagen sowie als Höhepunkt an die 50-Jahr-Feier im Sommer. Insgesamt beteiligten sich die Mitglieder an 19 Veranstaltungen.Der Kassenbericht folgte. Da aber der Kassier im vergangenen Jahr verstorben war, hatte sich Pilarski in den Wochen vor der Sitzung selber in die Finanzen einarbeiten müssen und eine negative Entwicklung festgestellt. Vor dem schwierigsten Tagesordnungspunkt, den Neuwahlen, wurden einstimmig mehrere Posten in der Vereinsführung abgeschafft. So gibt es nun keinen Böllerschützen mehr, da ohnehin niemand im Verein dazu berechtigt ist. Ebenso wurden der zweite Schriftführer und die zwei Nachrücker für den Ausschuss abgeschafft, so dass nur noch zehn Posten zu besetzen waren. Das war schwer genug.Vorsitzender Johann Pilarski, sein Stellvertreter Bernhard Wagner sowie der Schriftführer Manfred Kick wurden ohne Gegenstimmen in ihren Positionen bestätigt. Als Kassier stellte sich, nach langem Bitten durch Wahlleiter Josef Reindl, Michael Zeiler zur Verfügung, der ebenso einstimmig gewählt wurde. Der Ausschuss setzt sich aus Johann Braun, Gerhard Forster, Manfred Siegert und Johann Friedl zusammen. Letzterer wurde in Abwesenheit gewählt, nachdem er vorher seine Bereitschaft dazu erklärt hatte. Kassenprüfer sind jetzt Peter Friedl und Josef Wagner.Der Vorstand gab einen Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen für 2017. Der Preisschafkopf am Samstag, 22. April, und das Kaffeekränzchen am Sonntag, 21. Mai, stehen schon fest.