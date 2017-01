Vermischtes Schnaittenbach

24.01.2017

6

0 24.01.2017

Erneut hatte die Pfarrei St. Vitus Familien, die im vergangenen Jahr eine Kindertaufe gefeiert hatten, zum Segensgottesdienst in die Pfarrkirche eingeladen. Ein Brunch im Vitusheim schloss sich an. Zehn Elternpaare mit ihren Kleinkindern machten mit.

Feierlich gestaltete Pfarrer Josef Irlbacher mit Unterstützung des Pfarrgemeinderates und seiner Sprecherin Helene Schorner die Täuflingsfeier. Der Segensgottesdienst in St. Vitus war geprägt von Liedern und Texten, die die Besucher ansprachen. Zum Abschluss spendete Irlbacher den Familien einzeln den Segen.Nach der Messe machten sich die Eltern mit ihren Kleinkindern und deren Geschwistern, teils in Begleitung der Großeltern und Paten, auf zum Brunch im Vitusheim. Pfarrgemeinderatssprecherin Helene Schorner freute sich über den guten Zuspruch. Sie hatte mit ihrem Team ein üppiges Büfett vorbereitet, an dem sich die Gäste der Pfarrei gerne bedienten. Unter den Teilnehmern ergab sich ein reger Gedanken- und Erfahrungsaustausch. Während sich die Erwachsenen bestens unterhielten, sorgte Andrea Kaminska von der Eltern-Kind-Gruppe der Pfarrei mit attraktiven Spielen für die Unterhaltung der Kinder.