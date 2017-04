Vermischtes Schnaittenbach

13.04.2017

13.04.2017

"Gratulation zum ersten Führerschein." Kein Geringerer als Bürgermeister Josef Reindl beglückwünschte die 26 Viertklässler, die ihre Radfahrprüfung erfolgreich absolviert hatten. Fünf Kinder haben bei einer Nachprüfung im Juli eine zweite Chance. Rektorin Michaela Bergmann zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ein Extra-Lob galt den elf Mädchen und Jungen, die mit einem Ehrenwimpel ausgezeichnet wurden. Die Grundlage für dieses gute Resultat hätten die Klassenleiterinnen Sandra Schmidl und Simone Schüller im theoretischen Unterricht und die beiden Verkehrserzieher Horst Strehl und Harald Heselmann von der Polizei bei der praktischen Ausbildung gelegt. Dank sagte sie der Verkehrswacht, von der man wieder zwei Fahrräder bekommen hat. Die Kinder ermahnte sie, sich im Verkehr an die Regeln zu halten und vorsichtig zu sein. Bürgermeister Josef Reindl verwies auf die gefährliche Situation an der Bundesstraße 14 und den Staatsstraßen im Stadtgebiet. Dankbar zeigte er sich, dass 2016 erneut keine Schulwegunfälle zu verzeichnen waren. Verkehrswacht-Vorsitzender Hubert Ritz appellierte, nur mit verkehrssicheren Rädern und Fahrradhelm unterwegs und so auch den Erwachsenen ein Vorbild zu sein. Horst Strehl machte auf Gefahren beim Benutzen von in beide Richtungen befahrbaren Radwegen hin. Bei Einmündungen sei hier besondere Vorsicht geboten, weil viele Autofahrer beim Überqueren eines solchen Weges oft nur nach links schauen und den Blick nach rechts vergessen. Auf dem Bild (hintere Reihe, von links): Rektorin Michaela Bergmann, Bürgermeister Josef Reindl, Verkehrswachtvorsitzender Hubert Ritz, Harald Heselmann, Lehrerin Sandra Schmidl, Horst Strehl und Lehrerin Simone Schüller. Bild: u