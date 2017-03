Vermischtes Schnaittenbach

05.03.2017

23

0 05.03.201723

Eigentlich blickten sie auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Doch es endete für die Rassegeflügelzüchter des Landkreises dramatisch. Die Vogelgrippe bereitet den Aktiven große Sorgen.

Amberg-Sulzbach. (ads) Das bis dahin erfolgreiche Jahr für den Verband fand es mit dem Ausbruch der Vogelgrippe im November ein jähes Ende. Ausstellungsverbot und Stallpflicht waren Folgen - Maßnahmen, die die Züchter in dieser Form nur schwer nachvollziehen können. Sie warten nun, dass das zuständige Amt eine gangbarere Lösung findet.Doch auch Erfreuliches stand an bei der Zusammenkunft in Schnaittenbach: die Ehrung einer ganzen Reihe erfolgreicher Züchter auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene. Vor der Neuwahl informierte Erwin Singer, 2. Vorsitzender seit 1984, dass er für dieses Amt, nicht mehr zur Verfügung stehe. Walter Deinzer ernannte ihn in Anerkennung für seinen jahrelangen Einsatz zum Ehrenmitglied. Deinzer selbst wurde dann als Vorsitzender bestätigt. Ihm steht neu Reinhardt Müller zur Seite.Der Vorsitzende blickte zurück: "Bis Ende November verlief unser Jahr wie gewohnt mit ausgezeichneten Zuchterfolgen sehr gut - und alle freuten sich auf die bevorstehende Ausstellungssaison, um ihre Tiere der Öffentlichkeit zu präsentieren." Dann sei die Vogelgrippe ausgebrochen. Bei seinen Ausstellungen sei der Verband noch mit einem blauen Auge davongekommen: Die Kreisschau in der Erwin-Singer-Halle in Schnaittenbach mit 433 Tieren konnte noch abgehalten werden, ebenso die Lokalschauen in Amberg (183 Tiere), Königstein (111), Haunritz und Lauterhofen (228). Die Schau in Auerbach mit 96 Tieren wurde dann wegen eines entsprechenden Verbots in Zusammenhang mit der Vogelgrippe zwei Tage vor dem Termin abgesagt. Diese Vorsichtsmaßnahme gegen eine weitere Ausbreitung der Krankheit könnten die Züchter vielleicht noch verstehen, merkte Deinzer dazu an. Die Begründung der Stallpflicht allerdings nicht. Diese sei "der pure Stress" für das Rassegeflügel, da die Züchter eigentlich "großen Wert darauf legen, ihren Tieren sehr viel Freilauf zu gewähren".Auf das Töten unzähliger Tiere, um die Ausbreitung der Krankheit zu vermeiden, wollte Deinzer nicht näher eingehen. Er merkte aber an, dass das Umweltministerium mit der Stallpflicht angesichts der ungeklärten Einschleppungswege des Virus für sich die leichteste Variante gewählt habe - ohne Rücksicht auf die Züchter.

Hintergrund

Neuwahl Vorsitzender: Walter Deinzer



Stellvertreter: Reinhardt Müller



Kassier: Max Heindl



Stellvertreter: Gerhard Heindl



Kassenprüfer: Stefan Meiler und Manfred Maul



Schriftführer: Uwe Kinpel



Stellvertreter: Franz Hierl



Erster Jugendobmann: Stefan Weiß



Stellvertreter: Birgit Sperber



Erster Zuchtwart für Hühner und Ziergeflügel: Georg Schmalzl



Zweiter Zuchtwart für Hühner: Stefan Weiß



Erster Zuchtwart für Tauben: Joachim Hagen



Zweiter Zuchtwart für Tauben: Jürgen Speigel . (ads)

Kreisverbandsvorsitzender Walter Deinzer berichtete, dass die Kreisschau in Schnaittenbach mit 433 Tieren, davon 71 von Jungzüchtern, noch vor dem Ausstellungsverbot stattfand. Die Zuchtfreunde aus Schnaittenbach-Hirschau hätten sie mustergültig ausgerichtet.Der Kreisverband hat derzeit 808 Mitglieder in sieben Vereinen - 27 weniger als im Vorjahr. Stärkste Gruppe ist der Geflügelzuchtverein Schnaittenbach-Hirschau (234 Mitglieder) unter dem neuen Vorsitz von Gerhard Heindl. Der Ringbezug lag 2016 bei 5720 Stück bei den Senioren und 675 Stück bei den Jungzüchtern.Birgit Sperber und Hans Neumüller holten sich bei der Bayerischen Meisterschaft Titel. Auf der Tagung des Landesverbands erhielt Birgit Sperber die Staatsprämie und Gerhard Heindl einen Gedächtnispreis für ihre Ausstellungsleistungen. Deutsche Meistertitel errangen Oswald Pilhofer, Herbert Schlosser, Ernst Laurer und Reinhard Müller. Erwin Singer wurde als Meistaussteller mit der höchsten Punktzahl mit einem Band für außerordentliche Züchterleistungen vom Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter gewürdigt.Als Kreismeister auf Hühner, Groß- und Wassergeflügel wurde Gerhard Heindl, auf Tauben Erwin Singer und auf Ziergeflügel Josef Lang (alle Schnaittenbach-Hirschau) geehrt. Jugendkreismeister auf Hühner, Groß- und Wassergeflügel wurden Isabella Grüner (Königstein), auf Tauben Andreas Neumüller (Sulzbach-Rosenberg). (ads)