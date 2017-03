Vermischtes Schnaittenbach

31.03.2017

31.03.2017

Kemnath. Zurück zur alten Regelung: Bei der letztjährigen Versammlung hatten die Kemnather Jagdgenossen beschlossen, die drei Bögen des Jagdreviers auf zwei zusammenzulegen. Dieses Vorhaben scheiterte aufgrund eines Formfehlers an der Zustimmung der Jagdbehörde im Landratsamt. Die Teilnehmer an der Jahreshauptversammlung legten sich nun wieder auf die alte Variante fest und bestellten Ludwig Hummer aus Neudorf als weiteren Jagdpächter für den Bogen Nord.

Jagdvorsteher Hans Reng war bei seinem Rechenschaftsbericht sichtlich zufrieden mit dieser Lösung, weil sie dem Jagdverband kein Geld koste und sich kleinere Jagdreviere künftig leichter verpachten ließen. Somit sind für den Bogen Nord neben Ludwig Hummer als neuen die beiden Nabburger Rudi Reil und Wolfgang Bähnk als Jagdpächter und für die Bögen West und Ost Konrad Wilfurth aus Amberg und Torre Böttcher von der Tradlmühle eingetragen.Die Digitalisierung des Jagdkatasters werde nicht weiter verfolgt, da das Interesse sehr gering sei, berichtete Reng. Er beurteilte die Zusammenarbeit mit den Jagdpächtern als sehr harmonisch, denn die Abschussquoten seien voll erfüllt worden, die Schäden durch Wildschweine äußerst gering gewesen und nennenswerte Verbissschäden nur im Bogen Ost festgestellt worden. Da die Beteiligung im vergangenen Jahr sehr gering gewesen sei, appellierte Reng, heuer an der Waldbegehung am Sonntag, 30. April, rege teilzunehmen, um Verbissschäden in den Griff zu bekommen.Mit dem Beitrag der Stadt Schnaittenbach seien im abgelaufenen Jahr rund 8700 Euro vom Jagdpachtschilling für den Wegebau verwendet worden, gab Reng bekannt. Jagdgenossen, die den Jagdpachtertrag ganz ausbezahlt haben wollen, sollten den Antrag mit Angabe der Bankdaten möglichst bald stellen. Die Jagdgenossenschaft lasse der Blaskapelle Buchbergecho und dem Kirchenchor je 250 Euro zukommen.Jäger Torre Böttcher informierte, dass er die Abschussquote komplett erfüllt habe und 11 Wildsauen und 53 Füchsen erlegt worden seien. Den Bauern empfahl er, auf Maisanbau direkt an Waldrändern zu verzichten. Sein Kollege Wolfgang Bähnk führte die Tatsache, dass in seinem Revier heuer keine Sauen gesichtet worden seien, auf die hohe Abschusszahl im Jahr zuvor zurück. Er lud die Genossen zum Sommerfest in seiner Jagdhütte nahe Sitzambuch ein. Die reibungslose Zusammenarbeit von Jägerschaft mit Genossen und Stadt lobte Bürgermeister Josef Reindl.