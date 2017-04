Vermischtes Schnaittenbach

12.04.2017

6

0 12.04.2017

Ein ruhiges, aber doch arbeitsreiches 2016 bilanzierte der seit über 40 Jahren als Jagdvorstand oder Stellvertreter aktive Georg Hirsch bei der gut besuchten Hauptversammlung der Schnaittenbacher Jagdgenossenschaft in der Gastwirtschaft Saller. Dank guter Zusammenarbeit hätten weder Pächter noch Genossen Grund zur Klage. Der Sitzung war ein Gedenkgottesdienst für verstorbene Mitglieder in der Pfarrkirche vorausgegangen.

Jagdkataster angepasst

Wildschweine brav

Laut Hirsch stand wieder der Bau von land- und forstwirtschaftlichen Wegen im Mittelpunkt, in den rund 3300 Euro investiert wurden. Dank der guten Arbeit von "Wegebaumeister" Richard Wagner seien keine größeren Wegeschäden zu verzeichnen gewesen, sagte der Jagdvorsteher. Gut angekommen sei die Spende der Jagdgenossenschaft in Höhe von 4000 Euro für die Restaurierung des Kirchturmkreuzes.Der neue, vom Vermessungsamt Amberg erstellte Jagdkataster sowie das Wildverbissgutachten leisteten wertvolle Dienste bei der Arbeit, stellte Hirsch fest. Gemäß Jagdkataster wurden die Grenzen der Reviere überprüft und drei davon angepasst. Hirsch dankte den Pächtern Hans Weiß mit Sohn Andreas, Josef Hirsch und Herbert Fiebak sowie Josef Strobl und Thomas Prinster für die gute Bewirtschaftung der drei Schnaittenbacher Jagdreviere Forst, Ost und West. Einstimmig entschied sich die Versammlung für die Beibehaltung der bisherigen Umsatzsteuerregelung. Der Jagdvorsteher appellierte an die Stadt, Wegfreischneidungen und -freihaltungen ein besonderes Augenmerk zu widmen. Der Kassenbericht von Gerhard Dobmeier fiel positiv aus, obwohl 2016 die Ausgaben die Einnahmen um rund 2000 Euro überstiegen. Der Haushaltsplan 2017 in Höhe von 9000 Euro wurde gebilligt, wobei allein der Wegebau mit 5000 Euro zu Buche schlägt. Der Restbetrag wird der allgemeinen Rücklage zugeführt.Als Sprecher der Jagdpächter lobte Hans Weiß das harmonische Miteinander von Pächtern und Genossen. Nachdem der Maisanbau einwandfrei funktioniert, hatte Weiß keine größeren Schäden durch Wildschweine zu vermelden. Die Abschusspläne beim Rehwild habe man erfüllt: Zehn Wildschweine und 27 Füchse an Buchberg und Rohrweiher sowie neun Kormorane und ein Biber wurden erlegt."Die Biber am Ehenbach und die Kormorane an den Schnaittenbacher Weihern verursachen nicht unbeträchtliche Schäden am Fischbesatz und entwickeln sich immer mehr zum Problem im Ehenbachtal", stellte Weiß fest. Von den vor drei Jahren ausgesetzten Rebhühnern existierten noch einige Exemplare, während Fasane in den drei Revieren komplett ausgestorben seien.2. Bürgermeister Uwe Bergmann zollte Genossen und Jägern Anerkennung für ihre Arbeit. Er versicherte, dass die Stadt Schnaittenbach den Wegebau wie bisher finanziell unterstützt. Eine Brotzeit, traditionell gestiftet von der Genossenschaft und den Pächtern, bildete den Abschluss.