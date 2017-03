Vermischtes Schnaittenbach

06.03.2017

9

0 06.03.2017

Obwohl die Neuwahl des Jugendsprechers, dessen Stellvertreters und des Schriftführers anstand, war die Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Schnaittenbach mit 13 Wahlberechtigten nur mäßig besucht.

Bürgermeister Josef Reindl gratulierte in seinem Grußwort zur guten Jugendarbeit. Dafür dankte er den Jugendwarten Sebastian Kindzorra, Michael Götz, Maximilian Nagler und Lucas Reindl, gehe es doch um die Zukunft der aktiven Wehr und damit um die brandschutztechnische Versorgung der Bevölkerung als eine Pflichtaufgabe jeder Gemeinde.Kommandant Michael Werner ermahnte die Nachwuchskräfte, die Arbeit in der Jugendwehr als Vorbereitung für den Übertritt zu den Aktiven sehr ernst zu nehmen. Selbstverständlich gehörten Freizeitaktivitäten und Spaß dazu. Trotzdem müsse der Fokus auf der Hinführung zum Dienst in der aktiven Wehr liegen.Über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr im vergangenen Jahr berichtete Lucas Reindl mit einem umfassenden und mit Fotos bereicherten Rückblick. Über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Stand der zwar in der Hauptkasse des Vereins integrierten, aber von der Jugendfeuerwehr selbst verwalteten Jugendkasse gab Michael Götz Auskunft. Er stellte fest, dass sich die Jugendfeuerwehr durch die Abhaltung des Johannisfeuers zu einem wesentlichen Teil selbst trage und auch noch Geld für eine alljährliche Spende an die Selbsthilfegruppe Krebs übrigbleibe.Bei den Neuwahlen wurden Anna-Maria Haas zur Jugendsprecherin, Eva Reindl zur Stellvertreterin und Katharina Stock zur Schriftführerin bestimmt. Mit einem vergnüglichen Jugendabend im Gerätehaus mit Musik, Kickern, Billard, Pizza und jeder Menge Spaß endete die Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr.