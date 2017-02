Vermischtes Schnaittenbach

21.02.2017

4

0 21.02.2017

(ads) Die Grund- und Mittelschule Schnaittenbach hat Lehrer Gerhard Linhart verabschiedet, der nach knapp 40 Dienstjahren seinen Ruhestand antritt.

Unerschütterliche Ruhe

Einige Anekdoten

Schulleiterin Michaela Bergmann ließ Linharts beruflichen Stationen Revue passieren: Nach der ersten Lehramtsprüfung absolvierte Linhart den Vorbereitungsdienst in Weiden, Ammersricht und Schirmitz. 1980 wurde er an die Volksschule Hirschau versetzt, 1982 dann nach Schnaittenbach. Dort verbrachte er, nur unterbrochen von einigen Jahren als mobile Reserve, sein ganzes Lehrerleben. Zwei Jahre stand er der Schulleiterin als Stellvertreter zur Seite. Bergmann würdigte Linharts "unerschütterliche Ruhe in allen pädagogischen Stürmen", seine große Kompetenz in allen Fragen der Mittelschule (Abschlussprüfungen, Praktika oder auch fachlicher Art) und seinen großen Humor, mit dem er jederzeit für gute Stimmung gesorgt habe.Die Rektorin überreichte dem scheidenden Kollegen im Namen des staatlichen Schulamtes die Urkunde über seine Versetzung in den Ruhestand. Bürgermeister Josef Reindl blickte auf seine eigene Schulzeit zurück und erklärte, er habe selbst bei Linharts Vater die Schulbank gedrückt. Der Rathaus-Chef dankte Gerhard Linhart für für die langjährige, engagierte Arbeit.Für den Elternbeirat würdigte Kerstin Maunz die Verdienste des Pädagogen um die Schule. Als ehemalige Schülerin erzählte sie einige Anekdoten ihrer damaligen Abschlussfahrt. Gerhard Linhart lud nach seinen Dankesworte zu einem Umtrunk ein.