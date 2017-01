Vermischtes Schnaittenbach

17.01.2017

Der Schnoittenbecker Kirwa-Verein kommt an. Die stolze Zahl von 46 Mitgliedern hatte sich bei der ersten Versammlung nach der Gründung im Herbst vergangenen Jahres im Vereinsgasthaus Saller eingefunden. Hauptziel des Treffens war der Informationsaustausch zwischen Vorstand und Mitgliedern hinsichtlich des abgelaufenen Jahres sowie ein Ausblick.

Vorsitzender Daniel Hutzler gab den Anwesenden einen kurzen Überblick über die Arbeit der siebenköpfigen Vorstands. "Die musikalische Umrahmung der Vituskirwa 2017 ist unter Dach und Fach und das Festzelt bereits geordert", stellte er fest.Kassier Marcus Schwabl teilte mit, dass der Verein nach einem halben Jahr bereits ein Plus ausweisen könne, das sich zum Großteil aus Privatspenden ergeben habe. Schwabl dankte allen Spendern für ihre Unterstützung.Ein wichtiger Punkt der Mitgliederversammlung war ein Ausblick auf die Organisation der Schnaittenbacher Vituskirwa von Samstag bis Montag, 10. bis 12. Juni. Hierzu stellte Daniel Hutzler den Anwesenden ein vom Vorstand ausgearbeitetes Einsatzkonzept für die Helfer vor, das sämtliche Arbeiten vor dem Fest sowie die Arbeitseinsätze während der Kirwa beinhaltete.Hutzler betonte dabei, wie wichtig es sei, dass die Mitglieder bereits jetzt einen Einblick bekämen, wie viele helfende Kräfte für die Ausrichtung der Großveranstaltung notwendig seien, um die Kirwa zu einem gelungenen Fest zu machen. Er appellierte an die Anwesenden, sich nach Kräften einzubringen, denn nur so könne die Vituskirwa auch weiterhin eine Erfolgsgeschichte sein.Des Weiteren wies Hutzler auf den bereits geplanten Tagesausflug des Schnoittenbecker Kirwa-Vereins am Samstag, 1. April, nach Regensburg hin. Thomas Hottner stellte die neue Vereinskleidung vor. Dabei bestand die Möglichkeit, diese gleich anzuprobieren und zu bestellen.