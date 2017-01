Skifahren in Sitzambuch

Vermischtes Schnaittenbach

16.01.2017

3

0 16.01.2017

Da waren die Verantwortlichen wohl zu optimistisch: Zumindest am Samstag reichte der Schnee offenbar doch nicht für den eigentlich angekündigten Liftbetrieb in Sitzambuch. Während einige Skifahrer daraufhin wieder enttäuscht abdrehten, nahmen es andere, und zwar nicht nur Tourengeher, sportlich - und marschierten mit ihren Bretteln den Hang hinauf, um danach die erste Abfahrt zu wagen (Bild), wie die kleine Ida (5) aus Amberg. Tags darauf war dann auch der Lift in Betrieb. Bild: Hartl