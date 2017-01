Vermischtes Schnaittenbach

29.01.2017

7

0 29.01.2017

Der Sportanglerbund Wernberg-Köblitz, bei dem über 70 Schnaittenbacher Angler aktiv sind, steht sportlich, gesellschaftlich und finanziell auf festem Fundament. Diese Bilanz zog Vorsitzender Markus Schwarzbauer bei der Jahreshauptversammlung.

/Wernberg. Markus Schwarzbauer blickte auf ein aktives Vereinsjahr 2016 mit derzeit 565 Mitgliedern zurück, darunter 62 Jugendliche. Der Stand sei gegenüber dem Vorjahr um 15 gesteigert worden. An Aktivitäten nannte er unter anderem zwei Arbeitseinsätze mit Gewässerreinigungen, Gewässerbegehung, Ausbuttern, einen internen Preisschafkopf, Weihnachts- und Nikolausfeier, Anangeln, Hegefischen, Gedächtnisangeln, Abangeln, Brenner-Tandem-Cup und Teilnahme am gemeindlichen Ferienprogramm.Höhepunkt sei das Fischerfest gewesen. Der Jugendförderung widmete man ein besonderes Augenmerk. Die Angelgewässer seien durch die Anpachtung auf zehn Jahre um ein rund zwei Kilometer langes Naabstück erweitert worden. Künftig können acht Kilometer durchgängige Naab beangelt werden. Auch die Pacht beim Schilterbach wurde um ein weiteres Jahrzehnt verlängert.Sportwart Tobias Zenger berichtete von 22 teilnehmenden Mannschaften am offenen Fischen, 57 Anglern am ersten Hegefischen und 67 Teilnehmern am Gedächtnisangeln sowie 32 am Abangeln. 36 Erwachsene und 14 Jugendliche kämpften um die Fischerkönigs-Würde. Den Titel holte sich bei den Erwachsenen Herbert Gebhardt und Max Kreuzer bei den Jugendlichen, Markus Schwarzbauer verteidigte erfolgreich seinen Vereinsmeistertitel vom Vorjahr, Michael Brenner erreichte bei der Jugend den ersten Platz.Der Obmann der Fischereiaufseher, Hans-Erich Jenke, hat wieder ein arbeitsreiches und verantwortungsvolles Jahr hinter sich mit vielen Gewässerkontrollen, bei denen etliche Partyschäden festgestellt wurden. Bürgermeister Georg Butz, seit 18 Jahren selbst Fördermitglied, zollte dem Sportanglerbund Respekt für die aktive Vereins- und Jugendarbeit. Zum Abschluss seiner Ende des Jahres endenden Amtszeit überreichte ihm Vorsitzender Schwarzbauer einen Angelstuhl. (Hintergrund)