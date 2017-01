Vermischtes Schnaittenbach

Reindl verliert nach eigenen Worten einen "äußerst kompetenten, erfahrenen, loyalen und vertrauten Mitstreiter". Erwin Struck stieß 1978 vom Bundesgrenzschutz aus zum Verwaltungsteam der Stadt Schnaittenbach. Dort war er lange Jahre Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Standesbeamter. 2007 stieg er zum geschäftsleitenden Beamten und Leiter des Bauamts auf. "Über 45 Jahre im Dienst der öffentlichen Verwaltung, das ist schon etwas sehr Seltenes", betonte Reindl und fügte hinzu: "Bei Erwin Struck waren es tatsächlich Jahre im Dienste der Öffentlichkeit, des Gemeinwesens, ja seiner Heimatstadt Schnaittenbach." Reindl würdigte Strucks enormes Fachwissen - "bereichsübergreifend und mit einem riesigen Archiv im Kopf" -, seine ausgefallenen Ideen und deren unkonventionelle Umsetzung, sein alltägliches Bewältigen eines riesigen Arbeitspensums und den "unermüdlichen Kampfgeist bei Problemen bis zum Erreichen des Optimums".Erfolgsgarant sei aber auch die ehrliche, kollegiale und niemals ehrverletzende Gesprächsführung mit allen Kollegen gewesen. "Dein Wort hatte Gewicht, war gefragt - dies galt ganz besonders für mich", sagte Reindl und dankte Struck in seiner Laudatio für seine grenzenlose Loyalität. Seine persönliche Zusammenarbeit mit ihm "war intensiv, wie man sich das von außen nicht vorstellen kann, wir haben nicht einmal gestritten".Erwin Struck stellte fest, dass er nach 49 Jahren und fünf Monaten aktiven Arbeitslebens in den Ruhestand versetzt werde, den er nun schon ein paar Monate eingeübt habe. "Ich genieße den Tag ohne Hektik, Termine und Belastungen, die ein aktives Arbeitsleben mit sich bringen, und Zeit zu haben für Familie, Sport, Reisen und sonstige Hobbies", meinte Struck.Er sei sehr gerne zur Arbeit gegangen, sein Engagement für die Bürger und die Heimatstadt hätten ihm stets große Freude bereitet: "Es gab für mich nichts Schöneres, als hier im Rathaus zu arbeiten." Er habe immer sein Bestes gegeben und sehr oft am Rande seiner Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft gearbeitet, sagte Struck.Das Verwaltungsteam im Rathaus habe in den vergangenen Jahren sehr viel erreicht, was ohne die gute Zusammenarbeit und das gemeinsame Verfolgen der Ziele nicht möglich gewesen wäre. In dieser Hinsicht ging sein Dank auch an die Rathausmannschaft, den die Verwaltungskraft Laura Renda im Namen ihrer Kollegen erwiderte.