Schnaittenbach

25.01.2017

25.01.2017

Harmonisch und fruchtbar ist die Zusammenarbeit der kirchlichen und politischen Gemeinde in Schnaittenbach. Darin sind sich Bürgermeister und Pfarrer einig. Und das zeigte sich auch beim gemeinsamen Neujahrsempfang der Pfarreiengemeinschaft Schnaittenbach/Kemnath und der Stadt im Vitusheim.

Für Stadt gelungenes Jahr

Zahlreiche Maßnahmen

Genügend Baustellen

Vielleicht ist für viele das moderne Leben so kompliziert, dass sie sich nach dem Einfachen sehnen und sich leider auch mit dem Primitiven zufrieden geben. Pfarrer Josef Irlbacher zur Hetze in sozialen Netzwerken

Das Postfaktische im Aufwind Pfarrer Josef Irlbacher informierte, dass er seit zehn Monaten Wand an Wand mit einer syrischen Familie wohnt. Mit der Integration dieser Flüchtlinge sei man noch nicht so weit, wie anfangs erhofft. Er bedauert, "dass sich gerade bei der Flüchtlings-Thematik das Postfaktische gewaltig in den Vordergrund schiebt, so dass die Gefühlswelt hier überwiegend negativ geprägt ist mit Ablehnung, entwürdigenden Tiraden und giftigem Hass".



Auch in Pfarrei und Stadt wird laut Irlbacher darüber kontrovers gedacht und diskutiert. Der Geistliche betonte: "Fakt ist und bleibt: Eine christliche Gemeinde kann sich nur dann christlich nennen, wenn sie Menschlichkeit und Barmherzigkeit lebt, selbst wenn es manchmal weh tut." Er zeigte sich verunsichert darüber, "wie einfach und primitiv Stimmungsmache und Hetze nicht nur in den sozialen Netzwerken sein kann".



"Vielleicht ist für viele das moderne Leben so kompliziert, dass sie sich nach dem Einfachen sehnen und sich leider auch mit dem Primitiven zufrieden geben", erklärte sich Pfarrer Irlbacher so manche Posts und Likes auf Facebook oder in politischen Diskussionen. (ads)

Ein eher besorgter Blick über den Tellerrand auf das große Weltgeschehen und ein zuversichtlicher Blick auf die kommunale Situation prägten die Ansprachen von Bürgermeister Josef Reindl und Pfarrer Josef Irlbacher. Für Musik sorgten die Marktbläser aus Hahnbach mit ihren Alphörnern. Gute Gespräche bei einem Umtrunk rundeten den Empfang ab.Laut Bürgermeister Reindl legt der gemeinsame Neujahrsempfang einen guten Grundstein für eine gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Pfarreiengemeinschaft Schnaittenbach/Kemnath. In seiner Ansprache blickte er zunächst auf das große Weltgeschehen: "Das Jahr 2016 war geprägt von Terrorismus, von Millionen Menschen weltweit auf der Flucht vor Krieg, Gewalt, Hunger und Armut." Mit Zuversicht widmete er sich dem kommunalen Geschehen: "Trotz aller Krisen möchte ich das Jahr 2016 für unsere Stadt als gelungen bezeichnen, denn wir können auf eine Vielzahl kleiner und großer Erfolge und Ereignisse zurückblicken." Nicht zuletzt führte er dies auf die Tatkraft der hier arbeitenden und vor allem auch ehrenamtlich wirkenden Menschen zurück.Seit über zwei Jahren musste die Stadt laut Reindl keine Darlehen mehr aufnehmen, so dass die Gesamtverschuldung um etwa zwei Millionen Euro habe gesenkt werden können. "Der positive Trend der kommunalen Finanzen dürfte auch 2017 anhalten, wenngleich unsere großen Projekte sehr wohl zu Buche schlagen werden", kündigte das Stadtoberhaupt an.Reindl wies auf die Abwasserprojekte in Sitzambuch und Trichenricht hin, die heuer weitergeführt werden. Aus der neuen Wasserversorgung Neuersdorf sei ein Gemeinschaftsprojekt von fünf Nachbarn geworden. Noch vor dem Wintereinbruch wurde nach seinen Angaben zufolge die Erschließung des neuen Baugebietes Ostfeld I nahezu abgeschlossen. Heuer werde mit dem ersten Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme Auf der Loh begonnen.Pfarrer Josef Irlbacher widmete sich in seiner Neujahrsansprache dem Wort des Jahres 2016: postfaktisch. Die Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten sowie Facebook und andere soziale Medien zeigten, dass nicht mehr unbedingt die Tatsachen, sondern die Gefühle im Vordergrund stünden, und das oft in einem überaus negativen Sinn.Der Geistliche sprach Fakten an, die im vergangenen Jahr in der Pfarrgemeinde geschaffen wurden. Etwa dem Abschluss der Außensanierung der Pfarrkirche mit einem Gesamtaufwand von über 1,5 Millionen Euro. Fakt sei auch, dass die Pfarrei mit Vitusheim und Kirche genügend Baustellen biete. Trotzdem warte man nicht, nächste Projekte in Absprache mit der Diözese in Angriff zu nehmen. Fakt sei weiter, dass St. Margareta Kemnath und St. Vitus Schnaittenbach seit vergangenem Mai eine Pfarreiengemeinschaft bildeten, die nun zusammenwachsen müsse. Auch in Kemnath sei eine umfassende Sanierung der Pfarrkirche nötig.