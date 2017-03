Vermischtes Schnaittenbach

02.03.2017

Nabburg. Der Nachfolger von Franz Xaver Huber steht fest: Neuer Schulleiter am Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium wird zum 6. März der Studiendirektor Christian Schwab. Das gab das Bayerische Kultusministerium am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung bekannt.

Schwab kommt aus Nittenau und war dort seit Februar 2013 ständiger Stellvertreter der Schulleiterin am Regental-Gymnasium. Zuvor war er als Lehrkraft für Englisch und Deutsch am Johannes-Gutenberg-Gymnasium in Waldkirchen und auch bereits am Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium in Nabburg tätig. Schwab stammt aus Schwarzenfeld und wohnt derzeit im Raum Regensburg.