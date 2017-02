Vermischtes Schnaittenbach

20.02.2017

Den Tod ihrer Katze am 9. Februar ließ eine 52-Jährige aus Schnaittenbach nicht einfach auf sich beruhen. Sie initiierte eine tierärztliche Untersuchung. Ergebnis: Die Katze dürfte an der Aufnahme von Gift gestorben sein. Das zeigte die 52-Jährige bei der Polizeiinspektion Amberg an. Die ermittelt jetzt in diesem Fall.