Vermischtes Schnaittenbach

26.03.2017

Will man alte Bräuche und in Vergessenheit geratene Dialektausdrücke lebendig werden lassen, tut man gut daran, den Ursensollener Heimatpfleger Josef Schmaußer zu sich einzuladen. Sein Vortrag im Evergreen-Seniorenheim war ein Volltreffer.

Die Heimbewohner und Gäste waren von seinen Erzählungen sehr angetan. "Woar des heint a schöina Noumittoch", waren sie sich einig. Mit seinen kurzweiligen Ausführungen über heimische Frühlingsbräuche und einem Dialekt-Auffrischungskurs fesselte er sein Publikum. Ausführlich ging Schmaußer auf das Brauchtum in der Fasten- und Osterzeit ein. Fasten werde von allen Weltreligionen praktiziert. Dass man nach dem Motto "Flüssiges bricht das Fasten nicht" mit der Starkbierzeit ein "Hintertürl" gefunden hat, um die Fasterei abzumildern, sei menschlich.Zu den Osterbräuchen gehört das Färben der Eier. Das Ei verwandle sich durch die Weihe zum Osterei, sagte der Referent. Als solches habe es äußerlich kenntlich gemacht werden müssen. Anfangs habe man es rot eingefärbt. Anhand eines mit Rötelfarbe kontaminierten Erzbrockens erklärte Schmaußer den Begriff "Rejloia". Zustimmendes Kopfnicken zeigte, dass sich viele an die Zeiten erinnerten, als der Pfarrer nach Ostern zum Hausbesuch kam und die Anzahl der Beichtzettel mit der Anzahl der Familienmitglieder abglich. Mittels Kontrollabschnitt wurde verhindert, dass der Zettel öfter verwendet werden konnte. In den Wirtshäusern habe es oft einen schwungvollen Handel mit Beichtzetteln gegeben. Die Währung seien oft zwei Maß Bier gewesen.Richtig munter wurden die Senioren, als Schmaußer zu den Mundartausdrücken kam. Selbst die Zurückhaltendsten blühten hier förmlich auf. Die Bezeichnungen "Glupperla" für hölzerne Wäscheklammern, "Guggan" für eine Tüte und "Kejn" für Kienspan waren fast allen geläufig. Dagegen wusste nur eine Person, dass mit "Glufern" Sicherheitsnadeln gemeint sind. Der Referent hatte auch "Gaabandln" mitgebracht, Bänder aus Hanf, mit denen man bis zum Aufkommen des Mähdreschers Garben ("Gaa") zusammenband, trocknete und zu Hause lagerte. Dass ein Stein von den Anwesenden sowohl als "Stoa" als auch als "Staa" oder "Stoi" bezeichnet wurde, belegte die Dialektvielfalt im Landkreis.