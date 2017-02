Volltrunken am Faschingssonntag

Möglicherweise eine Folge des Faschings(-zuges): Ein 15-jähriges Mädchen war am Sonntag gegen 19.35 Uhr in Schnaittenbach so betrunken, dass es sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte.

Das meldete am Montag die Polizeiinspektion Amberg in ihrem Pressebericht. Der Rausch war die eine Sache, die Nebenwirkungen des Alkoholkonsums das andere: heftiges Erbrechen. Die Helfer des Roten Kreuzes gingen auf Nummer sicher und brachten das Mädchen ins Amberger Klinikum. "Die Mutter wurde informiert", teilte die Polizei mit. Auch das Jugendamt erhält nun einen Bericht über die 15-Jährige.