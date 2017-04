Vermischtes Schnaittenbach

06.04.2017

06.04.2017

(u) Ostern wird zwar erst Mitte April gefeiert. Im Phönix-Seniorenzentrum Evergreen wimmelte es dennoch schon jetzt vor Osterhäschen. Verantwortlich dafür waren die Mädchen und Jungen der Regenbogengruppe des St.-Marien-Kindergartens, die mit ihren Erzieherinnen Steffi Freiwald, Claudia Wiesmeth und Selina Panzer den Bewohnern einen Besuch abstatteten.

Die Kleinen hatten ihr Kamishibai-Erzähltheater und einen Plüschosterhasen dabei. Er schilderte die Geschichte vom kleinen Häschen, das spazieren gehen wollte und dabei in einen Bach plumpste, den es übersehen hatte. Zum Glück entdeckte es das Mühlrad einer alten Mühle und hielt sich daran fest. Oben angekommen, hüpfte es ins grüne Gras und hoppelte schnell heim zu Mama und Papa. Mama klopfte ihrem Sprössling das Fell trocken. Der Papa hob aber warnend den Zeigefinger und mahnte: "Pass auf, du kleiner Hasenwicht und hüpf nicht wild durch's Gras." Jung und Alt machte es großen Spaß, die Geschichte gemeinsam als Fingerspiel nachzuerzählen. Plötzlich wurde der Osterhase gesichtet. Spontan nahmen die Kinder ein paar Senioren bei der Hand und machten sich auf die Suche nach ihm - und nach dem, was er vielleicht versteckt hatte. Tatsächlich entdeckten sie ein kleines Nest mit vielen Schoko-Osterhasen. Der Osterhase hatte so viele davon da gelassen, dass alle einen bekamen. Dann wurde es flott mit dem Singspiel vom Bauer Binte, der mit seinem Jagdhund die Hasen verfolgte. Gott sei Dank ging dem Hund rasch die Puste aus und der Bauer traf statt der Hasen nur eine Vogelscheuche. Die Hasen zeigten dem Bauern deshalb langen Nasen und baten ihn, mehr Möhren für sie anzubauen.