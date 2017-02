Vermischtes Schnaittenbach

02.02.2017

6

0 02.02.2017

Im Vorfeld der Jahreshauptversammlung und der Vorstandswahlen gab es noch die Befürchtung eines zähen Verlaufs. Dann aber ging alles überraschend schnell und zügig bei der Neuersdorfer Feuerwehr: Helmut Böhm heißt nun der Vorsitzende.

Persönliche Gründe

365 Tage bereit

Neuwahlen Die Wahl der Führungsriege bei der Feuerwehr Neuersdorf brachte folgendes Ergebnis:



Zum Vorsitzenden wurde Helmut Böhm gewählt, ihm steht als Stellvertreter Stefan Mutzbauer zur Seite. Das Amt des Schriftführers übernimmt weiter Josef Mutzbauer. Als Kassiererin steht erneut Anna Mutzbauer zur Verfügung, unterstützt von Johannes Pilarski. Gerhard Paulus, Nadja Heindl und Thomas Sehr gehören als Beisitzer dem Vorstand an. Kassenrevisoren sind Manuela Reil und Theresa Pilarski.



Im Verlauf der Dienstversammlung der Feuerwehr Neuersdorf wurden die beiden Kommandanten in ihrem Amt bestätigt. Berthold Heindl steht abermals als Kommandant der aktiven Wehr vor, ihm zur Seite ist sein Bruder Christian Heindl als Stellvertreter. (ph)

Neuersdorf. Der Feuerwehrverein hat 67 Mitglieder, von denen 31 aktiv sind. In der Dienstversammlung bedankte sich Bürgermeister Josef Reindl bei den beiden Kommandanten, Berthold Heindl und Christian Heindl, für deren Einsatz und die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Schnaittenbach. Er betonte auch die Wichtigkeit einer kleinen Wehr und hob deren hohen gesellschaftlichen und kulturellen Stellenwert hervor. Zur notwendigen neuen Pumpe wies er darauf hin, dass der Stadtratsbeschluss stehe und Zuschüsse zugesagt seien. Nach erfolgter Ausschreibung könne die Pumpe nun angeschafft werden.Im Unterrichtssaal des Feuerwehrhauses begrüßte Vorsitzender Thomas Sehr 32 Mitglieder, darunter auch Pfarrer Josef Irlbacher und Ehrenmitglied Johann Schorner. Nach seinem Tätigkeitsbericht informierte er über die zahlreichen Aktivitäten des Vereins. Höhepunkte seien das Vatertagsfest und die weltliche Kirchweih gewesen. Kameradschaftsabend, die Teilnahme am Florianstag und an diversen Festen rundeten das Jahr ab. Sehr bedankte sich für die Unterstützung während seiner Amtszeit und sagte, er könne aus persönlichen Gründen das Amt nicht weiter ausführen.Den Bericht der aktiven Wehr trug Kommandant Berthold Heindl vor. Neben zahlreichen Besprechungen, Schulungen und Übungen stand auch das Durchspülen aller Hydranten auf dem Dienstplan. Bei der einzigen Alarmierung musste die Wehr nicht mehr eingreifen, da am Brandort schon ausreichend Kräfte vorhanden waren.Kreisbrandmeister Martin Schmidt betonte in seinem Grußwort das besondere Ehrenamt des Feuerwehrdienstes, schließlich stünden die aktiven Wehrmänner 365 Tage in Bereitschaft.Nach der im Anschluss erfolgten Neuwahl bat der neue Vorsitzende Helmut Böhm um Unterstützung bei seiner Aufgabe.