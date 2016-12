Vermischtes Schnaittenbach

24.12.2016

0 24.12.2016

Eine winterlich-romantische Einstimmung auf das Weihnachtsfest war die Waldweihnacht vor der Naturkulisse des Buchbergs. Die über 200 Besucher erlebten ein eindrucksvolles Hirtenspiel, bodenständige Instrumentalstücke und weihnachtliches Liedgut.

Bereits seit rund 40 Jahren lädt der Heimat- und Volkstumsverein Ehenbachtaler zu der beliebten Veranstaltung ein.Die dünne Schneedecke droben auf dem Buchberg und die frischen Temperaturen sorgten für bezaubernde Winterromantik. Die kurze Wanderung vom Parkplatz zur Buchberghütte durch den dunklen Wald bildete den Auftakt. Eine festlich beleuchtete Buchberghütte und Feuerkörbe vor der Tür erwarteten die Ankommenden. Der Hörnerklang der Jagdhornbläser unter Leitung von Rudi Leitl kündigte den Beginn der Waldweihnacht an. Vorsitzender Peter Meier vom Heimat- und Volkstumsverein Ehenbachtaler sagte, dass die Waldweihnacht am Buchberg mit viel Arbeitsaufwand verbunden sei und dankte dafür seinem Stellvertreter Sepp Lang mit Team.Besonders hob er die Freilichtbühne am Buchberg hervor, die das Hirtenspiel als Höhepunkt der Feier auf der Buchbergbühne inszeniert - heuer Markus und Maxi Nagler sowie Emil Dölschner. Zum Gelingen der Waldweihnacht leisten auch Instrumental- und Gesangsgruppen ihren Beitrag. "Lassen Sie sich ein auf ein Weihnachtserlebnis der besonderen Art, und vielleicht erschließt sich auch Ihnen ein Stück weit das Geheimnis der Heiligen Nacht wie den Hirten auf dem Feld", sagte Meier, ehe die Ereignisse in Bethlehem am Buchberg lebendig wurden.Nach gutem Brauch eröffnete Georg Pfab das Hirtenspiel mit dem Prolog aus der Feder des Müller Anderl. Die Schwalberer unter Leitung von Hans Albrecht untermalten den Vortrag mit bodenständigen Weisen. Kapellmeister Norbert Allwang und seine Musiker von der Ehenbachtaler Trachtenkapelle bereicherten die Feier mit Weihnachtsliedern. Die Trachtler kredenzten nach dem Hirtenspiel ihren Gästen Bratwürste, Glühwein und Punsch. Dazu spielte die Ehenbachtaler Trachtenkapelle weihnachtliche Instrumentalstücke.