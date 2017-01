Vermischtes Schnaittenbach

26.01.2017

0 26.01.2017

Eislaufen, Skifahren oder Snowboarden und dazu Rodeln - die Kinder hatten die Wahl. Viel Abwechslung also beim Wintersporttag der Grund- und Mittelschule Schnaittenbach. Den Teilnehmern hat's riesigen Spaß gemacht.

Wertvolle Tipps

Ein Heidenspaß

(ads) Schon vorab hatte es Begeisterung gegeben, als Rektorin Michaela Bergmann mitteilte, dass es die Veranstaltung auch heuer geben werde. Das Angebot konnte sich sehen lassen. Die Schüler durften sich zwischen Eislaufen im Weidener Stadion, Skifahren oder Snowboarden in Sitzambuch und Rodeln in Mertenberg entscheiden. Für die Jüngsten stand Schlittenfahren in Schnaittenbach auf dem besonderen Stundenplan.Traumhaftes Winterwetter war Schülern und Lehrern am Aktionstag beschert. 80 Kinder hatten sich für Eislaufen entschieden, 30 Schüler für Skifahren oder Snowboard und 30 für Rodeln. Die 70 Erstklässler blieben in Schnaittenbach zum Schlittenfahren. Lehrerin Simone Schüller begleitete die Schlittschuhläufer nach Weiden, wo der Außenbereich für die Gruppe reserviert war. Sie unterstützte die Anfänger mit wertvollen Tipps. So konnten sich erfahrene Schlittschuhläufer austoben oder nur gemütlich auf dem Eis dahingleiten. Stärkung und die Möglichkeit zum Aufwärmen gab es im Bistro.Die Skifahrer waren mit den Lehrern Thea Klose, Gabi Schindler und Stefan Schmidt am Sonnenhang in Sitzambuch und wedelten dort ins Tal hinunter. Im Liftstüberl konnte man sich aufwärmen und mit einer kleinen Brotzeit stärken. Die Schlittenfahrer eroberten den Hang in Mertenberg.Bei den Kleinsten an der Löwenhöhe kamen einige Mütter vom Elternbeirat mit heißem Tee, Plätzchen und Kuchen, um die fleißigen Rodler mit einer süßen und heißen Stärkung zu versorgen. Viel zu schnell verging der sportliche Unterricht der besonderen Art im Freien, bei dem Kinder und Lehrkräfte einen Heidenspaß hatten.