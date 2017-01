Vermischtes Schnaittenbach

14.01.2017

Kemnath. Es ist Tradition bei den Haflingerzüchtern und Pferdefreunden, bei ihren Jahreshauptversammlungen besonders erfolgreiche Züchter auszuzeichnen. Ingrid Köstler aus Kaltenbrunn ist eine von ihnen: Sie erhielt diesmal von Vorsitzendem Lorenz Gebert (Pirk) im Beisein von Hubert Berger, dem Vorsitzenden des Pferdezuchtverbands Niederbayern/Oberpfalz, und Schnaittenbachs Bürgermeister Josef Reindl den begehrten Züchterstrauß für den herausragendsten Zuchterfolg 2016.

Erfolg mit der Natur

Der in Köstlers Gestüt gezogene Junghengst Neverland wurde bei der Haflinger-Hengstkörung 2016 in Verden/Niedersachsen als Sieger mit der sehr guten Körnote 7,25 ausgezeichnet. "Ingrid, du darfst heute stolz sein, denn du bist unsere Züchterin des Jahres 2016. Noch nie konnte ein Züchter unseres Vereins bei einer Haflinger-Hengstkörung außerhalb von Bayern den Siegerhengst stellen", lobte sie Vorsitzender Gebert. "Du gehörst nun zur Elite unserer besten Züchter, wie im Vorjahr Matthias Hartmann aus Altfalter."Neverland ist am 15. April 2014 im Zuchtstall in Kaltenbrunn als Nachkomme des Hengstes Negresko und der Stute Freya von Step by Step geboren worden. Der niedersächsische Züchter Wolfgang Kapke aus Hemmoor wurde bei der Fohlenschau 2015 in Plech auf dieses Tier aufmerksam und kaufte es sofort. Schon damals prophezeite er: "Dieses Fohlen mache ich noch zum gekörten Hengst." Er sollte Recht behalten. 2017 kommt Neverland nun in Hemmoor erstmals als Deckhengst zum Einsatz. Schon seit 1985 werden auf dem Rodlerhof in Kaltenbrunn Haflingerpferde gehalten und geritten. "Ingrid - eine leidenschaftliche Haflingerliebhaberin - ist dann 2009 in unseren Haflingerverein in Kemnath eingetreten und sofort auch aktiv in die gezielte Zucht eingestiegen", resümierte Gebert. Besonders stolz ist Köstler, dass ihre drei Zuchtstuten Oliana, Finia und Freya die Leistungsprüfungen als Siegerstuten abgelegt haben. Auch die vierte im Bunde, Fini, die ältere Halbschwester von Neverland, war bei der Fohlenschau 2012 in Plech schon das Siegerfohlen.Die ganze Familie Köstler ist mit in die Zucht und Ausbildung der Haflingerpferde eingebunden: Tochter Lisa ist eine vorzügliche Reiterin auf Haflingerpferden, besonders auf der elfjährigen Oliana. Ihre Mutter verriet: "Beide - Tochter und Pferd - sind sehr eigensinnig und charakterlich sogenannte Arseniker. So kommt es schon mal gelegentlich zu Stürzen mit Tränen." In den Köstler-Stall komme "selten ein Tierarzt, weder zu den Rindern, noch zu den Pferden". Die Familie vertraut bei Pflege und Therapie auf die natürliche Tierheilkunde und Homöopathie.Anfangs noch unterstützt und angewiesen von einem Tierheilpraktiker, hat sich Ingrid mittlerweile selbst grundlegende Praktiken und natürliche Heilmittel angeeignet - nach dem Motto: Ähnliche Naturheilmittel gegen ähnliche Tierkrankheiten. Sie hat Erfolg damit und schwört darauf.