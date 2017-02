Wirtschaft Schnaittenbach

10.02.2017

4

0 10.02.2017

"Oh, wie schön ist Panama!" Das dürfen sich manchmal auch die Kapitäne auf den Schiffen der Reederei MST sagen. Während die Temperaturen in der Oberpfalz im Eiskeller verharren, ist es am Panama-Kanal gerade 25 Grad warm. Die MS Tanja hat die berühmte Wasserstraße gerade erst passiert.

Kein Hirschauer Kaolin

Kapitäne aus Tschechien

MS Harvester Das neueste Frachtschiff der Schnaittenbacher Reederei MST ist die MVS Harvester. Sie wurde in den vergangenen Monaten in einer chinesischen Werft gebaut. Das Schiff ist 181 Meter lang, 30 Meter breit, hat einen Tiefgang von 10,60 Meter und kann 37 400 Tonnen laden. Im März soll das rund 24 Millionen Euro teure Gefährt offiziell in Betrieb genommen werden. MST ist die Abkürzung für "Mineralien Schiffahrt Spedition und Transport". Die Firma wurde vor mehr als zwei Jahrzehnten von Jürgen W. Ruttmann gegründet. Sein Sohn Matthias M. Ruttmann hat 2009 die Geschäftsführung übernommen. Ausschlaggebend für die Gründung der MST war die damalige enge Zusammenarbeit auf dem Schifffahrtssektor der Kaolinwerke in Hirschau. (upl)

Tanja ist ein dicker Brummer - so wie alle Mädels, die für die Reederei MST auf den Weltmeeren unterwegs sind. 26 500 Tonnen Schüttgut kann der Flexcarrier laden und um den Globus schippern. In der Schnaittenbacher Zentrale, am Ruttmann-Kai, verfolgen die Mitarbeiter an den Bildschirmen, wo sich Tanja und ihre Kolleginnen gerade befinden.Erst im Sommer 2016 ist das Transportschiff in China vom Stapel gelaufen. "Mittlerweile hat es schon die halbe Welt gesehen", berichtet Operations-Manager Walter Fleischmann. 17 Schiffe überqueren unter der Regie von MST aktuell die Ozeane, transportieren Schüttgut von einem Kontinent zum anderen."Meistens besteht die Ladung aus Kaolin", erklärt Fleischmann. Aber nicht aus der "weißen Erde", die bei Hirschau und Schnaittenbach aus dem Boden gegraben wird. MST holt den Rohstoff in erster Linie aus den anderen großen Abbaugebieten in Brasilien und den Vereinigten Staaten ab und bringt ihn nach Rotterdam und Antwerpen, die weltweit größten Umschlagplätze für solche Ware. Bevorzugte Anlaufstellen für die MST-Carrier sind die Häfen von Barcarena und Munguba (Brasilien) sowie Savannah (USA). "Im Prinzip funktioniert die MST-Reederei wie eine große Lastwagen-Spedition - nur eben mit Schiffen", sagt Fleischmann. In Schnaittenbach laufen dabei die Drähte zusammen.Die Firma sucht in der Region zwar hin und wieder Schifffahrtskaufleute zum Ausbilden. Die Kapitäne der "schweren Mädels" kommen aber eher nicht aus der Oberpfalz. "Die stammen fast alle aus Tschechien, Russland oder Kroatien." Gerade Tschechien war früher, zu Zeiten der K-und-K-Monarchie, eine stolze Seefahrernation. "Das wirkt sich bis heute aus." Die MS Tanja ist gerade auf dem Pazifik unterwegs, um Kaolin nach Duke Point (Kanada) zu bringen. Demnächst bekommt sie ein Schwesterchen, die deutlich schwerere MS Harvester. (MS Harvester)___Weitere Bilder im Internet: