Freizeit Schönsee

23.05.2017

28

0 23.05.201728

Radlerbus Der Fahrpreis für den Radlerbus (inklusive Radtransport) beträgt von Nabburg über Oberviechtach nach Schönsee für Erwachsene 7,75 und für Kinder 4,65 Euro, auf der Strecke von Nabburg nach Oberviechtach für Erwachsene 5,50 und Kinder 3,30 Euro. Wer mit dem Bayernticket nach Nabburg angereist ist, darf kostenlos mit dem Radlerbus fahren.



Radlerbus bestellen - so funktioniert's : am Vortag der Tour bis 17 Uhr unter der kostenlosen Hotline 0800/ 6 065 600 oder unter www.fahrtwunschzentrale.de anmelden. Gruppen, die den Radlerbus nutzen möchten, sollten sich frühzeitig anmelden. Auskünfte gibt das Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald in Nabburg.



Weitere Informationen:



www.oberpfaelzerwald.de





Nabburg/Schönsee. Ein Radlerbus wird von Mai bis 3. Oktober an allen Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Ferientagen zwischen Schönsee, Oberviechtach und Nabburg eingesetzt. Wer mitfahren möchte, kann sich am Vortag des Radlausflugs bis 17 Uhr anmelden.

Der Radlerbus fährt auch in die entgegengesetzte Richtung von Schönsee über Oberviechtach nach Nabburg. Los geht's jeweils um 8.30 Uhr in Schönsee (Parkmöglichkeiten für Pkws: Schönsee/Ortsmitte) am Rathaus. Ab hier können die Ambitionierten den Bayerisch-Böhmischen Freundschaftsweg in die etwas anspruchsvollere Richtung bergauf radeln.Am Bahnhof in Nabburg (Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge an der Nordgauhalle) geht's um 9.50 Uhr über Oberviechtach zurück nach Schönsee. Ab hier beginnt dann der Radlspaß auf der ehemaligen Bahntrasse, denn meistens geht es nun bergab. Zu erleben sind die idyllischen Flusstäler von Ascha, Murach und Schwarzach ebenso wie die vielen kulturellen Höhepunkte entlang des Radweges.Die Streckenführung des Bayerisch-Böhmischen Freundschaftswegs und viele weitere Fernradwege finden sich auch in der neuen, kostenlosen Radkarte des Landkreises Schwandorf und im speziellen Faltblatt zum Radweg.