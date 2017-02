Freizeit Schönsee

15.02.2017

Besten Anklang fand bei den Besuchern der "Reise- und Freizeitmesse" in der Max-Reger-Halle in Weiden der gemeinsame Informationsstand vom "Oberviechtacher und Schönseer Land". Dr. Eisenbarth hatte sein Elixier dabei und auch mit den Hinweisen auf das Goldwaschen und den größten Bierkrug machten sie auf das Oberviechtacher Land aufmerksam.

Von der Verwaltungsgemeinschaft Schönsee war Sandra Klein von der Touristinformation in Weiden aktiv dabei. Bürgermeisterin Birgit Höcherl war zeitweise ebenfalls am Messestand mit vertreten. Gerne informierten sie die Besucher darüber, was sie bei einem Aufenthalt im Schönseer Land erwartet. Seefest, die Umgebung der Bügellohe, Rad- und Wanderwege sowie das Thema Klöppeln waren unter anderem Themen mit ihren Gesprächspartnern. In diesem Trubel machten sich am Messestand besonders die beim Freilichtspiel mitwirkenden Grenzer und Pascher bemerkbar, die eifrig die Werbetrommel für einen Besuch am Eulenberg rührten. Die Klöpplerinnen präsentierten ihr filigranes Kunsthandwerk und gaben bereitwillig Auskunft über ihr Hobby.