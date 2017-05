Freizeit Schönsee

04.05.2017

Bei der Schützengesellschaft "Frauenstein" Gaisthal standen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Dabei gab es einen Generationswechsel an der Spitze des Vereins und auch in einigen Sparten.

-Gaisthal. Schützenmeister Hubert Schmidt eröffnete die Versammlung und Bürgermeisterin Birgit Höcherl übernahm die Leitung der Neuwahlen, die einige Veränderungen mit sich brachten.Die Führung des Vereins für die nächsten vier Jahre liegt nun in den Händen von Martin Hanauer als Schützenmeister, sein Stellvertreter heißt Dominik Stadler. Das Amt des Schießleiters für Luftdruckwaffen Herren übernimmt wieder Elisabeth Schmidt und neu steht ihr Martin Träxler als Stellvertreter zur Seite. Auch bei den Schießleiterinnen für Luftdruckwaffen Damen gab es Veränderungen: Die langjährige Schießleiterin Elisabeth Dietz stellte ihr Amt zur Verfügung, und Tina Süß und Marie Seidl wurden einstimmig gewählt.Das Amt des Jugendleiters übernimmt Reinhard Bauer, und Hubert Schmidt wurde sein Stellvertreter. Schriftführerin Eleonore Seidl wurde in ihrem Amt bestätigt und als Kassier kommt Patricia Schmidt neu in die Pflicht. Beisitzer wurden Hans Süß und Marika Frank. Als Kassenprüfer stehen Herbert Frank und Ulrike Baier zur Verfügung und als Fahnenjunker Stephan Seidl.Nach einer reibungslosen Neuwahl dankte der stellvertretender Schützenmeister Dominik Stadler im Namen des ganzen Vorstandsteams den langjährigen Vorstandsmitgliedern. Elisabeth Dietz war seit der Wiedergründung des Vereins am 23. Januar 1993 als Damenleiterin tätig, also insgesamt 24 Jahre. Marika Frank wurde am 29. Juli 1994 zur Schatzmeisterin gewählt und führte 23 Jahre die Kasse in vorbildlicher Weise. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 13. Juni 1998 wurde Hubert Schmidt Schützenmeister und stand damit 19 Jahre (davon 4 Jahre als zweiter Schützenmeister) dem Verein vor. Im Namen des Vereins wurden kleine Geschenke als Anerkennung überreicht.