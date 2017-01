Kultur Schönsee

16.01.2017

Mit dem elften Volkstanztreffen startet am kommenden Sonntagnachmittag das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ins Programmjahr 2017. Die Volkstanzgruppe Schönsee und die Folkloregruppe Domažlická dudácká muzika aus Domažlice/Taus laden zu drei beschwingten Stunden ein.

Musik- und Biernacht

Neue Impulse

Über das Jahr verteilt liegt der Schwerpunkt der Aktivitäten im Projekt "Kultur ohne Grenzen - Begegnung Bayern Böhmen 2017" bei Begegnungen zwischen bayerischen und tschechischen Partnerschulen. Das Projekt wird im sechsten Jahr vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und vom Landkreis Schwandorf gefördert.Zu den traditionellen und bei vielen Einheimischen beliebten Veranstaltungen gehören die bayerisch-böhmische Musik- und Biernacht, die am 26. August stattfinden wird, die Konzerte junger Ensembles von Partnerschulen, die Kulturtouren und die monatlichen grenzüberschreitenden Stammtische. Zu den Begegnungsangeboten für (Partner-) Schulen aus Bayern und Tschechien gehört auch die Kunstaktion "Kulturfrühling bunt", an der sich, koordiniert von CeBB und Tandem, 17 bayerisch-tschechische Schulpartnerschaften anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Unterzeichnung der Deutsch-Tschechischen Erklärung beteiligen werden.Fortgesetzt werden die erfolgreichen Tschechisch-Crashkurse. Vier für Anfänger und zwei für Fortgeschrittene, aufgeteilt auf das erste und zweite Halbjahr. In der Diskussionsrunde bb-talk besprechen im Herbst wieder Experten aus beiden Ländern ein aktuelles und für beiden Seiten relevantes Thema. Für die Umsetzung der Projekte Kultur ohne Grenzen - Begegnung Bayern Böhmen 2017 und Kulturfrühling bunt konnte das CeBB Tandem Pilsen, das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch, als neuen tschechischen Partner gewinnen.Ziel der Aktivitäten mit Schulen ist es, bestehenden und sich anbahnenden Schulpartnerschaften neue Impulse zu verleihen. Nach der Ausschreibung im November waren bis zum Stichtag im Dezember alle vom CeBB und Tandem konzipierten Begegnungsangebote und Aktionen gebucht. Dazu gehören gemeinsame Musik- und Kunstworkshops, die Kochaktion von Schülern mit Profiköchen "So schmeckt es bei unseren Nachbarn", ein "Do it yourself-Tag" im Pilsner Depot 2015 und die Kunstaktion "Lebensräune" von Schülern bayerischer und tschechischer Jugendkunstschulen.Die Preisverleihung "Brückenbauer - Stavitel mostu" am 29.März und der Sommerempfang Ende Juni werden auch 2017 für das CeBB die wichtigsten Treffen von Akteuren der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sein. Weiter ist das CeBB noch bis März für die Koordinierung des Begleitprogramms der bayerisch- tschechischen Landesausstellung 700 Jahre Kaiser Karl IV. zuständig. Bis Ende des Jahres setzt das CeBB das Projekt Kulturregion Bayern- Böhmen 2017 in Zwiesel und Bayerisch Eisenstein als Ergebnis des Grenzraumgutachtens im Auftrag und mit Förderung aus dem Finanzministerium um.Mit der Beauftragung des CeBB im Dezember, für den Freistaat Bayern eine Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit einzurichten und zu betreiben, zeichnen sich neue Aufgaben ab, die weit in die Zukunft wirken.