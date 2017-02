Kultur Schönsee

23.02.2017

22

0 23.02.201722

Die Zahlen stimmen auch 2016. Sie stehen zwar im Mittelpunkt der Jahresbilanz, doch was das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) seit zehn Jahren als Ort der Begegnung leistet, ist meist nicht messbar. Für einen Rekord trifft das schon zu.

Wir haben uns seit 2010 darum bemüht und werden versuchen, diese Arbeit heuer intensiv zu starten. CeBB-Geschäftsführer Hans Eibauer zur Einrichtung der Koordinierungsstelle durch das Staatsministerium

"Unser Programm ist Teamarbeit", sagt Geschäftsführer Hans Eibauer, als er am Mittwochnachmittag die öffentliche Vorstellung der CeBB-Jahresbilanz 2016 eröffnet. Wegen Erkrankung bleibt der Stuhl der tschechischen Partnerseite leer; hier hätte Jan Lontschar (Tandem Pilsen) Platz nehmen sollen. Die erfreuliche Meldung gibt es trotzdem: Das CeBB kann 2017 sein erfolgreiches und schon 2011 begonnenes Projekt "Kultur ohne Grenzen - Begegnung Bayern-Böhmen" fortsetzen und zwar mit Förderung durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds (DTZF).Neuer Projektpartner dafür ist das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem in Pilsen. Der Schwerpunkt liegt heuer darin, die Begegnungen zwischen bayerischen und tschechischen Schulen zu unterstützen. Bei einer Kunstaktion werden Bäume mit den Nationalfarben der zwei Länder geschmückt. "Kulturfrühling 2017" erinnert daran, dass vor 20 Jahren die Deutsch-Tschechische-Erklärung unterzeichnet wurde. Das Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee geht ins elfte Jahr. Im Rückblick auf 2016 erinnert Eibauer an zwei wichtige Termine. Bei der Brückenbauer-Preisverleihung am 5. April wurde Jubiläum gefeiert und auch, dass sich das CeBB als Bindeglied zwischen den Nachbarregionen etabliert hat. Das zweite wichtige Datum ist der 12. Dezember, als Staatsminister Ludwig Spaenle die Vereinbarung unterzeichnete, die Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit einzurichten. "Wir haben uns seit 2010 darum bemüht und werden versuchen, diese Arbeit heuer intensiv zu starten", ergänzt der Geschäftsführer.Doch nun zu den Zahlen: 2016 registrierte das CeBB rund 14 400 Besucher (2015: 15 700), es fanden 65 (60) öffentliche Veranstaltungen statt. Dazu kommen 151 (125) nichtöffentliche Termine. "Schönsee ist ein gefragter Ort für deutsch-tschechische Tagungen. Wir operieren hier an günstiger Stelle", freut sich Eibauer. Verteilt wurden rund 7000 Flyer und Prospekte von Kultur- und Tourismusangeboten.Im Mittelpunkt des Engagements stand die Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den Nachbarregionen Oberfranken, Oberpfalz, Niederbayern, Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Die Koordinierungsaufgaben für das Begleitprogramm (400 Veranstaltungen) der Landesausstellung Karl IV. stand im ersten Halbjahr im Fokus der Projektarbeit. Als neue Aufgabe kam ab 1. Juli der Auftrag des bayerischen Finanzministeriums dazu, das Projekt "Kulturregion Bayern Böhmen 2017" in der Region Zwiesel und Bayerisch Eisenstein umzusetzen (Projektmanagement: Sebastian Lesnák).Einen Rekord verzeichnete das seit 2003 betriebene zweisprachige Internetportal " www.bbkult.net" mit 1 196 131 Zugriffen im Vorjahr, wie Online-Redakteur David Veres ausführt. Ebenfalls eine Erfolgsgeschichte sind die meist ausgebuchten Kultur-Touren ins Nachbarland, organisiert von Susanne Setzer. Beim Mehrsäulenmodell der Finanzierung war der Freistaat Bayern im Vorjahr mit 44 Prozent beteiligt; die Europäische Union mit 14 Prozent. Ob ein neues EU-Projekt anläuft, entscheidet sich erst im Mai. Fest steht dagegen die Ausstellungseröffnung "Das grüne Dach Europas" am 6. April.