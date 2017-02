Kultur Schönsee

20.02.2017

An die 800 Partygäste verwandelten die Tanzfläche im Kulturhaus Peklo ("Die Hölle") bei der 7. Electro- Swing-Tanznacht in Pilsen in ein Meer von Tanzbegeisterten. "So etwas hätte ich nie erwartet", sagte eine Schönseerin, die mit ihren Freundinnen die Kulturtour des CeBB mit einem Geburtstagsausflug verband.

Augenweide

Nach Marienbad

/Pilsen. Reiseleiterin Susanne Setzer, Vorsitzende Irene Träxler und das CeBB-Team freuten sich über den vollen Bus mit jungen Leuten und Ausgehfreudigen der mittleren Generation. Sie folgten dem Ruf des CeBB, das Nachtleben von Pilsen zu entdecken und wurden nicht enttäuscht. "So viel sympathische Leute auf einem Fleck, die den ganzen Abend gut drauf sind und wie ich ohne Ende tanzen wollen, finde ich nur auf den Electro-Swing-Partys in Pilsen" meinte eine der Mitfahrerinnen, die schon dreimal bei den CeBB-Kulturtouren zu den Electro-Swing-Nächten dabei war.Es ist eine Augenweide, den Damen in Federboas, mit Stirnbändern, Netzstrümpfen, Tupfenröcken und Kostümen aus den 20er und 30er Jahren zuzuschauen. Die Herren mit Schiebermützen, Streifenhemden, Hosenträgern und Fliegen machen mit und versuchen, mit dem Charme der Frauen einigermaßen mitzuhalten. DJ James Wing aus Prag hatte den Job, die Gäste auf Temperatur zu bringen, was ihm bravourös gelang. Den Übergang zur Liveband kurz vor 23 Uhr schafften die "Brown Betties" mit einer lasziven Tanzperformance nah am Publikum.Dann begeisterte eineinhalb Stunden "Mydy Rabycad" aus Prag mit Sängerin Zofie, eine Frontfrau mit allen Attributen, die zum Einheizen notwendig sind: Starke Stimme, scharfes Outfit, blendendes Aussehen und eine energiegeladene Bühnenperformance. Sie schaffte es, aus ihren sechs Musikern den Sound für Tanzwütige herauszukitzeln. Nach der Band hatten es die DJ's leicht, die Woge auf der Tanzfläche in Bewegung zu halten. Parallel zur Electro-Swing-Party ging Sebastian Lesnak vom CeBB-Team mit einer Gruppe junger Leute auf Club-Szene-Entdeckungstour in Pilsen. Das schöne ist, dass in Pilsen das Geschehen ziemlich nah beieinander liegt: Zach's Pub, Buena-Vista-Club, Mephisto, PH-Club waren die Stationen. Zwischen eins und zwei trafen sich die 50 Gäste der Kulturtour zum "last dance" oder einem Drink an der Bar im Peklo.Susanne Setzer freute sich über Komplimente und die Frage, wann es zur nächsten Kulturtour nach Pilsen geht. Am 2. März steht Klassik auf dem Programm, die Fahrt ist jedoch schon ausgebucht. Wer Swingmusik der 20er und 30er Jahre mit Orchester mag, der sollte sich die Kulturtour nach Marienbad am 24. Mai nicht entgehen lassen.