Mit Dudelsack und Teufelsgeige

Kultur Schönsee

29.01.2017

12

0 29.01.201712

Mit dem kurzweiligen bayerisch-böhmischen Musik- und Volkstanztreffen und vollem Haus startete das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee in das Programmjahr 2017. Musik, Gesang und Tanz begeisterte die Gäste.

Dudelsackmusik

(eíb) Unter den Gästen war auch der stellvertretende Landrat Arnold Kimmerl mit befreundeten Familien aus beiden Ländern. Irene Träxler, Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V. begrüßte die mitwirkenden Musik- und Tanzgruppen und die vielen Besucher, die trotz des sonnigen Wintertags ins CeBB gekommen waren und bedankte sich beim Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, der das Projekt Kultur ohne Grenzen - Begegnung Bayern Böhmen 2017 fördert.Heimspiel hatte die Schönseer Volkstanzgruppe mit acht Tanzpaaren unter der Leitung von Monika Bayer, musikalisch begleitet von Martin Ebenhöch. Aus dem Nachbarland gastierte die Dudelsackmusik aus Domažlice (Taus) unter der Leitung von Kamil Jindrich, die im letzten Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiern konnte und vor Weihnachten auf Einladung Tschechiens vier Wochen auf Tournee in Australien unterwegs war. Musiker und Tänzerinnen aus dem Chodenland sind mit ihren farbenfrohen Trachten immer eine Augenweide.Alle halbe Stunde wechselten sich die beiden Gruppen ab. Die Schönseer zeigten ihr breites Repertoire an Oberpfälzer Tänzen und holten immer wieder Gäste aus dem Publikum zum Mittanzen auf die Tanzfläche. Die böhmische Dudelsackmusik aus Domažlice zeigte mit ihren fünf Musikern und zwei Tänzerinnen, wie schön Musik und Lieder aus dem Chodenland klingen. Zwischendurch erklärte Kamil Jindrich die für das Chodenland typischen Musikinstrumente, vom Dudelsack über die Teufelsgeige bis zur Rohrdommel, in Tschechien "fanfrnoch" genannt.Beifall gab es, als die bayerischen und tschechischen Musikanten zusammen spielten. Monika Bayer freute sich über die Einladung von Kamil Jindrich zum Chodenfest nach Domažlice, das am 11. bs 13. August wieder zehntausende von Besuchern anlocken wird. Da Tanzen und Zuschauen durstig und hungrig machen, sorgten Gabi Dlubal als 2. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V. mit ihren Ehrenamtlichen zusammen mit dem CeBB-Team in Dirndl und Lederhosen für das leibliche Wohl.Die Schlossbrauerei Fuchsberg spendierte ein Fass Bier und die böhmischen Schmierkuchen ließ sich niemand entgehen. Sie schmeckten hervorragend und kamen aus Bäckerei nicht weit über der Grenze, die Spezialisten für Kolatschen sind.