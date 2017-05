Mit mächtigem Orgelklang

Kultur Schönsee

Bereits zum 29. Mal war die Stadtpfarrkirche Veranstaltungsort für ein hochkarätiges Kirchenkonzert. Der engagierte Vorsitzende des Fördervereins für Kirchenmusik, Hubert Reimer, hatte das Konzert bis ins Detail vorbereitet, konnte aber aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein.

Frischer Gesang

"The King's Singers"

So begrüßte Ursula Göllner, die Schriftführerin des Fördervereins, die Gäste sowie die Interpreten des Nachmittags, Domorganisten Franz Josef Stoiber, den Münsterchor "Unsere Liebe Frau vom Kreuzberg" und den Kirchenchor St. Wenzeslaus Schönsee.Mit der Improvisation von Johann Sebastian Bach zeigte Organist Stoiber alle Facetten der neuen Sandtner-Orgel (Johann Schraml-Orgel) auf. Der Domorganist am Dom St. Peter in Regensburg, der als Orgellehrer bei den "Regensburger Domspatzen" tätig ist, glänzte auch mit dem Concerto d-Moll (nach Vivaldi). "Der Marsch über ein Thema von Händel" ("Lift up your heads") und die bekannte Toccata F-Dur von Charles Marie Widor gehörten ebenfalls zum Repertoire des herausragenden Organisten, der als Professor für Orgel an der Hochschule für Kirchenmusik in Regensburg tätig ist.Er zauberte mit seinem mächtigen Orgelklang ein Flair in die Kirche, das an große Kathedralen erinnerte. Mit frischem Gesang präsentierte der Münsterchor Schwandorf seine Lieder. "Lobe den Herrn meine Seele" wechselte sich ab mit dem ruhigen indischen Anbetungslied und dem modernen Lied "Wie lieb sind mir deine Wohnungen". Die Freude am Singen der 38 Sängerinnen und Sänger, die von Stefanie Jehl geleitet werden, spürte man ganz besonders bei dem Lied "Die Freude am Herrn ist eure Stärke".Stefanie Jehl war viele Jahre lang als Musiklehrerin am Ortenburg-Gymnasium tätig, ihr Mann Günter Jehl, der auch im Chor mitsingt, war bis letztes Jahr Schulleiter des OGO. Mit Martin Ebenhöch, der für Hubert Reimer als Dirigent einsprang, sang der Kirchenchor St. Wenzeslaus das ruhige, besinnliche Lied "Gott hat mir einen Engel gesandt". Mit "Ave Maria" und dem "Regina coeli" fand Marienverehrung statt.Den Abschluss machte die 40-köpfige Gruppe mit "Dank sei dir" von Georg Friedrich Händel, das sie gemeinsam mit der Orgel anstimmten. Beide Chöre sangen gemeinsam "Jauchzet dem Herrn alle Welt" von Felix Mendelssohn-Bartholdy und sorgten für einen besonderen Musikgenuss. Das zusammen mit der Gemeinde angestimmte Lied "Wer glaubt ist nie allein" setzte den Schlusspunkt unter ein Konzert der Extraklasse, das eine breite Palette an Kirchenmusik aufzeigte.Nach langem wohlverdienten Applaus bedankte sich die zweite Vorsitzende des Fördervereins Marianne Hannamann bei den Mitwirkenden und lud für den 8. Oktober zum Konzert mit dem weltbekannten Vokalensemble "The King's Singers" ein.