Kultur Schönsee

23.01.2017

23.01.2017

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) setzt auch heuer seine Tschechisch-Wochenendkurse für Einsteiger und Fortgeschrittene fort. Wer sich für die tschechische Sprache interessiert und einen ersten Einblick erhalten möchte oder für alle, die schon vorhandene Tschechischkenntnisse auffrischen oder vertiefen wollen, bietet das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in diesem Jahr sechs Wochenendkurse an, die vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds gefördert werden.

Die Kursreihe beginnt am 18./19. März und am 8./9. April mit zwei Einsteigerkursen, denen ein Aufbaukurs am 29./30. April folgt. Die Kurse setzten sich im Herbst mit zwei Einsteigerkursen am 23./24. September und am 14./15. Oktober fort. Der Aufbaukurs am 11./12. November schließt die Kursprogramm des Jahres 2017 ab.Die Wochenendkurse mit jeweils 16 Unterrichtsstunden bieten einen kompakten Einstieg in die tschechische Sprache. Um das Sprachtraining so effektiv wie möglich zu gestalten, umfassen die Gruppen maximal elf Teilnehmer. Der Lektorin Markéta Jelinková aus Pilsen ist ihre jahrelange Erfahrung in der Vermittlung der tschechischen Sprache anzumerken. Sehr geduldig und mit Humor führt sie durch den abwechslungsreichen Unterricht. Auf Anregungen und Wünsche der Teilnehmer, die umfangreiches Kursmaterial erhalten, geht sie gerne ein.Das CeBB mit der Zweisprachigkeit ist der ideale Ort, sich mit der Sprache des Nachbarlands vertraut zu machen. Für die Teilnahme am Kurs wird um eine Programmspende von 58 Euro pro Person gebeten. Interessierte können sich ab sofort im CeBB anmelden: Ansprechpartnerin ist Susanne Setzer: (Mail: susanne.setzer@cebb.de) und telefonisch unter 09674/924879.