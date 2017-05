Politik Schönsee

22.05.2017

Regelmäßig pflegen die Bürgermeister aus dem Schönseer Land und ihre Amtskollegen aus der Region um Pobežovice (Ronsperg) den grenzüberschreitenden Austausch. Auch geplante Projekte vor Ort rücken dabei ins Blickfeld, wie beispielsweise aktuell über verschwundene Dörfer im Grenzland.

Auf Dialog setzen

Beim Feuerwehrfest dabei

(mmj) Auf Einladung von Hynek Ríha fand das jüngste Treffen in Hora Svatého Václava (Berg) statt, nur wenige Kilometer über der Grenze zwischen Rybník und Pobežovice. In seiner Gaststätte stellte David Kraml, Bürgermeister des 70-Einwohner-Dorfes, den Bürgermeistern Birgit Höcherl (Schönsee), Gerald Reiter (Stadlern) und Manfred Dirscherl (Weiding) seinen Ort vor. Zum Teilnehmerkreis, für den Kraml auch einen Imbiss vorbereitet hatte, gehörten Mirka Sebestova, die als Dolmetscherin diese Treffen seit vielen Jahren begleitet, die Bürgermeister Josef Johánek (Mnichov), Miroslav Kadlec (Rybnik), Václav Chval (Zweiter Bürgermeister von Drahotin), Hynek Ríha (Pobežovice), Davic Kraml (Hora sv. Vaclav) sowie Dominika Adamcová vom Informationszentrum Pobežovice.Gemeindechef Hynek Ríha (Pobežovice) freute sich über die Zusammenkunft mit den Bürgermeistern aus dem Schönseer Land und den Kommunalpolitikern der Mikroregion Dobrohost. Die Bürgermeister in dem Gebiet um Pobežovice legen Wert auf diesen gegenseitigen Dialog, was auch von Birgit Höcherl, Manfred Dirscherl und Gerald Reiter betont wurde. Einig waren sich alle Anwesenden darüber, dass die Bevölkerung besonders über Veranstaltungstermine dies- und jenseits der Grenze informiert werden soll.Mit gegenseitigen Besuchen und dem Kennenlernen von Land und Leuten werde auf beiden Seiten das Verständnis füreinander vertieft. An Veranstaltungen stehen in nächster Zeit das Feuerwehrcamp in Hora sv. Vaclav und der Halbmarathon von Stadlern nach Pobežovice im Programm. Eine Aktion der Schulen von Ronsperg und Schönsee findet am Freitag in Schönsee statt. Mirka Sebestova betonte gegenüber den Kommunalvertretern besonders das gute Verhältnis der Bildungseinrichtungen und der Kinder zueinander. Beim Seefest in Schönsee ist auch wieder eine Band aus dem Nachbarland dabei, beim Stadtfest in Pobežovice haben Musikanten aus dem Schönseer Land ihren Auftritt."Alte Spuren aufdecken", so Hynek Ríha, zähle zu den Projekten, die in der Region um Pobežovice (Ronsperg) angegangen werden. Dabei soll sich ebenso auf die Geschichte von untergegangenen und verschwundenen Orten konzentriert werden. Ziel sei es, das frühere Leben in der Region aufzuzeigen. Die Identifizierung und Dokumentation von Feldkreuzen und Bildstöcken gehöre dazu. Hierzu ergänzte Birgit Höcherl, dass beim Gegenbesuch im Schönseer Land solche sakralen Objekte besichtigt werden könnten. Generell, so Ríha, gebe es zwar viele Pläne, zur Umsetzung fehlen aber einfach noch die erforderlichen Gelder. Ein Wunsch sei unter anderem, eine ehemalige Schule als Museum auszustatten. Wie bereits in der Vergangenheit bei solchen Anlässen, managte Mirka Sebestova als Dolmetscherin auch bei diesem Meinungsaustausch sachlich und verständlich den Austausch zwischen den deutschen und tschechischen Teilnehmern.Nach dem offiziellen Teil besichtigten die Bürgermeister aus dem Schönseer Land mit David Kraml das Gemeindehaus und die Kirche, die ebenfalls wie in Schönsee, dem Heiligen Wenzeslaus geweiht ist. Das nächste Treffen wird wieder auf bayerischer Seite, voraussichtlich in der Gemeinde Stadlern, stattfinden. Zum anstehenden "Großereignis" in der Stadt Schönsee, dem Feuerwehrfest, wird auch eine Abordnung aus dem Nachbarland vertreten sein. Dabei steht dann vor allem die Gemütlichkeit im Vordergrund.