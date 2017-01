Konstruktive Arbeit angemahnt

Politik Schönsee

19.01.2017

"Die Koordinierungsstelle ist eine Aufwertung für das CeBB, die Stadt und die ganze Region. Allen Respekt! Wenn Hans Eibauer nicht wäre, wären wir nicht soweit. Und wenn wir 40 Jahre so ein Kasperltheater im Stadtrat gehabt hätten wie jetzt, auch nicht".

"Zu hoher Beitrag"

Gut für Image der Stadt

Dringende Appelle

Deutliche Worte wie diese und eindringliche Apelle gab es in der Stadtratssitzung am Dienstagabend zur Aussprache über den CeBB-Jahresbericht (wir berichteten) nicht nur vom 3. Bürgermeister Josef Höcherl (FWG Gaisthal-Rackenthal). Mit dem "Kasperltheater-Macher" war Stadtrat Thomas Schiller (FWG Schönsee und Umgebung) gemeint.Thomas Schiller hatte am Dienstagabend wie wiederholt schon zuvor den seiner Meinung nach zu hohen Beitrag der Stadt Schönsee zur Finanzierung des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) kritisiert. "Das was hier überregional geleistet wird, soll auch überregional finanziert werden", forderte er mehr finanzielles Engagement vom Freistaat und anderen Geldgebern. Auch in Sachen "Koordinierungszentrum" würde er sich für die Mehrarbeit auch mehr Finanzmittel vom Auftraggeber wünschen.CeBB-Geschäftsführer Hans Eibauer, der zuvor detailliert das Mehrsäulenmodell der Finanzierung (wir berichteten) vorgestellt hatte machte noch mal deutlich, dass das CeBB mittlerweile einen hohen Bekanntheitsgrad habe und in seiner Kulturarbeit auch an höchster Stelle wachsende Anerkennung erfahre.Die Beauftragung als kulturelles Koordinierungzentrum für die bayerisch-tschechische Zusammenarbeit durch das Kultusministerium mache dies erneut deutlich. Eibauer zeigte sich überzeugt, dass all dies auch für ein gutes Image für die Stadt und die Region sorgt und "dass uns die Beauftragung als Koordinierungszentrum in eine Position bringt, die auch die Finanzierung erleichtert". Für die Fördergeber sei es immer auch eine Frage, was die Stadt selber zu leisten bereit ist, gab Hans Eibauer zu verstehen: "Die Stadt kann sich hier nicht wegstehlen".Hans Eibauer appellierte an Stadt und Stadtrat, hier an einem Strang zu ziehen. Man könne durchaus kritisch diskutieren, aber alles müsse in einem entsprechenden Rahmen bleiben. "Wir sollten die Kirche beim Dorf lassen und nicht wegen der Effekthascherei Dinge posten, die nicht förderlich sind", schrieb er Thomas Schiller wegen der Äußerungen in Sozialen Medien ins Stammbuch. "Wenn wir die deutsch-tschechische Kulturarbeit nicht in diesem städtischen Gebäude hätten, hätten wir keine so hohen Zuschüsse bekommen und auch die Unterhaltskosten für die Stadt wären mit Sicherheit viel höher", gab Bürgermeisterin Birgit Höcherl zu bedenken.Zu den Veröffentlichungen in Sachen CeBB und Feuerwehr stellte sie an die Adresse von Schiller gerichtet fest: "Du verbreitest bewusst Halbwahrheiten, um die Leserschaft in eine falsche Richtung zu lenken". Eindringlich appellierte sie, zu "konstruktiver Zusammenarbeit zurückzukehren, um das Beste für unsere Heimat zu erreichen". "Wie du auf Facebook hier jemanden niedermachst, ist unverschämt und eine Frechheit und das ist auch nicht förderlich für die Zukunft", wandte sich Stadtrat Josef Eibauer (FWG Schönsee Ost: Dietersdorf, Friedrichshäng, Weberhäuser) an Schiller und zeigte an Hand der von Schiller errechneten Kosten des CeBB für die Schönseer Steuerzahler auf, "dass hier mit Halbwahrheiten und penibel an der Zerstörung des Klimas gearbeitet wird".Stadtrat Reinhard Kreuzer ((FWG Schönsee Ost: Dietersdorf, Friedrichshäng, Weberhäuser) stellte fest: "Ich danke Hans Eibauer, er befüllt den Schönseer Raum mit Leben. Schön wäre es natürlich, wenn Bayern und der Bund das CeBB noch besser fördern würde, aber das kann man nicht übers Knie brechen". Zu Stadtrat Thomas Schiller sagte er: "Das ganze Facebook-Gehabe artet mittlerweile in eine Treibjagd aus und ist nicht förderlich"."Ich sehe die CeBB-Arbeit überaus positiv und unser Unternehmen unterstützt das CeBB seit zehn Jahren", meldete sich 2. Bürgermeister Josef Irlbacher zu Wort. Man dürfe froh sein, wenn das CeBB das Kommunbräuhaus mit Leben erfülle. Dadurch werde auch die Stadt immer bekannter. Irlbacher zeigte sich überzeugt, dass sich auch das Koordinierungszentrum bezahlt mache. An Schiller appellierte er, "sich wieder auf einen Boden zu begeben, der die Zusammenarbeit in der Gemeinde in den Vordergrund stellt".