23.01.2017

Am kommenden Sonntag, 29. Januar, von 10 bis 16 Uhr ist Wintersporttag des WSV-Schönsee im Nordic-Sport-Centrum Schönsee-Rosenhof. Die hervorragende Schneelage macht es nach zwei Jahren Pause wieder möglich.

Von 10.30 bis 11.30 und von 13.30 bis 14.30 Uhr bieten die Übungsleiter des WSV Schnupperkurse in beiden Langlauftechniken, Skating und Diagonal für Einsteiger und noch nicht so Geübte an. Für Fortgeschrittene geben die WSV-Experten Tipps und demonstrieren, wie die individuelle Technik noch verfeinert werden kann. Die Langlaufausrüstung muss jeder selbst mitbringen. An einen bestimmt gefragten Service am Wintersporttag hat der WSV-Schönsee dazu noch gedacht: Skilangläufern werden die eigenen Ski professionell gegen eine kleine Spende für den Materialaufwand gewachst.Das Programm des Wintersporttags ergänzen parallel zu den Langlaufkursen kleine Schneeschuhwanderungen durch die tiefe verschneite Landschaft im Rosenhofgebiet. Hochwertige Schneeschuhe zum Probieren bringt die Bikestation Oberviechtach mit. Für das leibliche Wohl der Langläufer, Wanderer und Gäste sorgen mit Tee, Kaffee, Kuchen und Gegrilltem die fleißigen Helfer des WSV- Schönsee. Sollte das Wetter wider Erwarten einen Strich durch die Planung machen, wird über eine Verschiebung auf der Homepage ( www.wsvschoensee.de) informiert.