Sport Schönsee

23.01.2017

23.01.2017

Die Bergwacht sorgt für den Rettungsdienst in den alpinen Einsatzbereichen, an unwegsamen Einsatzschwerpunkten und in Höhlen. Sie ergänzt in besonderen Fällen die weiteren Einheiten des Rettungsdienstes auch außerhalb ihrer Einsatzbereiche.

Erste Grundlagen

Weitere Infos

Im Winter ist es überwiegend die Aufgabe der Bergwacht, verletzte Langläufer bzw. Skifahrer und Snowboarder auf den Loipen und Pisten medizinisch zu versorgen. Im Sommer rettet sie meist verunglückte Outdoorsportler im unwegsamen Gelände, im Wald und auf Wanderwegen. Dazu bietet die Bergwacht eine Ausbildung an.Sie beginnt mit Grundlagen der alpinen Sicherungstechnik und reicht bis zu den professionellen Rettungstechniken für Unfälle im Gelände. Dazu zählt natürlich auch eine Ausbildung in der Notfallmedizin. Die Ausbildung zur aktiven Bergwachtfrau bzw. -mann dauert ca. drei Jahre und wird mit entsprechenden Prüfungen abgeschlossen. Die Mitgliedschaft in der Bergwacht ist kostenlos und leichter als man denkt. Voraussetzungen sind, egal ob Frau oder Mann, Vollendung des 16. Lebensjahres, Begeisterung fürs Klettern und Skifahren, der Wunsch zu Helfen und eine Portion Teamgeist. Den Rest bringen die Ausbilder den zukünftigen Bergrettern in Ausbildungen und Rettungsübungen bei.Am Sonntag, 29. Januar, absolviert die Bergwacht eine Loipenausbildung im Langlaufzentrum Schwand bei Schönsee und würde sich freuen, wenn sie neue Interessenten begrüßen dürfte. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Parkplatz im Langlaufzentrum Schwand. Eine weitere Ausbildung im alpinen Skigelände ist am Samstag, 4. Febrar, am Skilift in Eck. Beginn um 9 Uhr.Weiter Auskünfte und Informationen gibt gerne Bereitschaftsleiter Dieter Güll, Telefon 01715000443, E-Mail: dieter.guell@t-online.de oder auf der Homepage "Bergwacht Schönseer Land".