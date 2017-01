Langlauf als Aushängeschild

Sport Schönsee

27.01.2017

6

0 27.01.2017

Am kommenden Sonntag will der WSV mit einem Wintersporttag im Nordic Sport Centrum die leider durch den Schneemangel unterbrochene Tradition wieder aufleben lassen. Von 10 bis 16 Uhr gibt es viele Aktionen mit Langlaufkursen (diagonal und Skating), Skiwachsservice und Schneeschuhwanderungen.

Zahlreiche Aktivitäten

Schnee lang ersehnt

Erweiterung angedacht

Ehrungen Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Josef Völkl geehrt. Für 45 Jahre: Hans Käs, Anne Käs, Willibald Sterr, Josef Utz, Fritz Vogl, Heinrich Weinfurtner, Hans Pfeiffer, Rosemarie Pfeiffer, Angelika Pfistermeister, Ernst Vogl. 40 Jahre: Franz Holler, Herbert Zwick, Gunda Haberl, Hans Aschka, Betty Flöttl, Georg Romeder, Josef Simon.



35 Jahre: Josef Licha, Susanne Rieger, Stephan Vogl, Hans Mösbauer, Matthias Eibauer, Rainer Schwinger, Stephan Irlbacher, Josef Irlbacher, Annemarie Irlbacher. 30 Jahre: Martin Maier, Franziska Reichenberger; Hans Schmidt. 25 Jahre: Peter Horn, Josef Eibauer. (wsv)

Die Mitgliederversammlung des Wintersportvereins stand ganz im Zeichen der Ehrung langjähriger Mitglieder. Im ausführlichen Vorstandsbericht zog Sepp Zwick für das seit einem Jahr in der Verantwortung stehende Vorstandsteam eine sehr positive Bilanz.3. Bürgermeister Josef Höcherl gratulierte in seinem Grußwort dem mitgliederstärksten Verein in der Stadt für die erfolgreiche Arbeit: "Dieser Winter zeigt, welch großartiges Aushängeschild das Langlaufzentrum in Schwand ist." Der WSV Schönsee habe einen maßgeblichen Anteil am Erfolg, an der Qualität der Spuren und am Service für die Langläufer.In seinem nach den monatlichen Aktivitäten gegliederten umfassenden Vorstandsbericht blickte Sepp Zwick zurück auf das zurückliegende Vereinsjahr, das jetzt im Januar den lange ersehnten Schnee brachte. Der Anton-Flöttl-Pokallanglauf am 6. Januar musste zwar noch nach Hirschau auf die künstlich beschneite Loipe verlegt werden, doch jetzt herrschen ideale Langlaufbedingungen im Nordic Sport Centrum Schönsee - Rosenhof. Das Engagement vieler im WSV für optimale Langlaufbedingungen, voran Toni, Hubert und Michael Flöttl beim Spuren der Loipen und die Investitionen, zuletzt in einen Motorschlitten, zahlen sich mit hunderten von Besuchern aus einem weiten Einzugsbereich aus.Der neu eingeführte monatliche Stammtisch förderte die Kommunikation, zwei Naturwanderungen mit Siegi Filipp stießen auf großes Interesse. Die erste Teilnahme an der Ferienaktion der Stadt kam super an und die Aktionen "Ich beweg mich" und "Fit durch den Winter" unter der Leitung von Martin und Sebastian Riedl haben den Kreis der im WSV Aktiven deutlich erweitert.Auf dem Programm 2017 stehen wieder geführte Wanderungen, Mountainbiketouren am Sonntag, der Johannislauf, das Seefest, die Kinderferienaktion, der Skiausflug am Anfang des Winters ins Stubaital und natürlich die Weiterführung der Fitnessangebote.Der WSV wird zusammen mit der Stadt die Überlegung konkretisieren, an der Servicestation eine Erweiterung mit einer Garage für den Pistenbully und sonstigen Funktionsräumen vorzunehmen. Sepp Zwick richtete im Namen der WSV-Vorstandschaft den Dank an die Stadt für die Unterstützung beim Betrieb des Nordic Sport Centrums, einem Aushängeschild für das Schönseer Land.Breiten Raum widmete der Vorstandssprecher dem Dank an die engagierten Mitglieder der Vorstandschaft, an die Übungsleiter, die aktiven Sportler, an viele helfende Vereinsmitglieder und Freunde. Nach dem Kassenbericht von Schorsch Romeder überreichte das Vorstandsteam Ehrenurkunden und BSV-Nadeln an langjährige Mitglieder. Der erste der Geehrten (siehe Info-Kasten) war Josef Völkl aus Dietersdorf für die 50-jährige Mitgliedschaft im WSV-Schönsee.