Sonntags-Tour mit Mountainbike

Sport Schönsee

26.04.2017

6

0 26.04.2017

Der Radlersonntag am 30. April ist der ideale Auftakt für die "Sonntagstouren mit dem Mountainbike". Diese sind ein Teil des Sommeraktivprogramms des Wintersportvereins Schönsee.

Am kommenden Sonntag, 30. April, startet die Gruppe um 8.30 Uhr beim Lokschuppen in Schönsee. Sepp Zwick vom WSV-Vorstandsteam plant für die erste Ausfahrt eine leichtere Runde, die auf Forstwegen über Schwand, Rackenthal, Lind und Schneeberg zum Bayerisch-Böhmischen Freundschaftsweg und weiter über Gaisthal nach Schönsee zum Ausgangspunkt führt.Die Streckenlänge mit ca. 25 Kilometern und die geplante Einkehr am ehemaligen Gaisthaler Bahnhof ist für den Start in die Saison eine gute Mischung.Bei den wöchentlichen geführten Sonntagstouren stehen nicht Tempo und Höhenmeter im Vordergrund, sondern das gemeinsame Erleben und Entdecken unserer schönen Mittelgebirgslandschaft auf dem Mountainbike. Wenn die Route passt, dann sind Einkehrpausen eine willkommene Unterbrechung. Gefahren werden jeden Sonntag bis in den Oktober zwei bis zweieinhalb Stunden über die sechs Bergrücken zwischen 800 und 900 Meter rund um Schönsee.Die Strecken werden von den begleitenden Übungsleitern Martin Maier, Hans Zilk oder Sepp Zwick vorbereitet und den Teilnehmern vor dem Start vorgeschlagen. Die Trails können variabel gestaltet werden, je nach Leistungsbereitschaft der Mitfahrerinnen oder Fahrer. Sie führen ausschließlich über Forststraßen in unseren Wald- und Bergregionen. Teilnehmen können alle, die gerne in der Natur mit Gleichgesinnten unterwegs sein möchten und ein technisch ordentliches Mountainbike besitzen. Der Fahrradhelm darf aus eigenem Interesse nicht fehlen.