Sport Schönsee

31.01.2017

16

0 31.01.201716

"Schöner geht es nicht" sagte einer der vielen hundert Langlauf- und Skatingbegeisterten, die am Sonntag den Wintersporttag des WSV bei Traumwetter im Nordic Sport Centrum Schönsee-Rosenhof genossen. Die Feststellung von Reiner Hauer "Das ist der Höhepunkt der diesjährigen Wintersportsaison" war keine Übertreibung.

Schneeschuhe getestet

Webcam informiert

Das Vorstandsteam des Wintersportvereins Schönsee mit Reiner Hauer, Sepp Zwick, Helmut Kiesl, die Übungsleiter, Servicekräfte und die vielen ehrenamtlichen Unterstützer freuten sich über den Riesenzuspruch, der die Wintersportbegeisterten in Scharen aus der Oberpfalz, Franken und Tschechien nach Schönsee lockte.Als am Sonntag um 10.30 Uhr die Aktivitäten starteten, waren die Parkplätze bereits schon voll und die Langläufer auf den Sonnenloipen rund um den Schönseer Ortsteil Schwand unterwegs. Steffi Zwick und Michael Ertl zeigten vormittags und nachmittags die Feinheiten der klassischen Langlauftechnik, Martin und Sebastian Riedl ließen die Skater gleiten, abstoßen und die eleganten Bewegungsabläufe üben.Peter Horn führte die Schneeschuhwanderer an, die das Angebot der Bike-Station, Schneeschuhe testen zu können, gerne nützten. Voll zu tun hatten Hias Riedl, Reiner und Florian Hauer an der Wachsstation, die Infos zum richtigen Wachsen gaben und die Skier gegen eine kleine Spende präparierten.Mittags und nachmittags waren die Kaffee-, Kuchen- und Grillstation dicht umlagert, auch Bürgermeisterin Birgit Höcherl schaute vorbei und zeigte sich über den großen Zuspruch hoch erfreut. Ein Farbtupfer in der weißen Schneearena waren die Bergwachtler, die mit ihrem Rettungsfahrzeug und Aktiven die Bergung von Verletzten übten.Die letzten drei Wochen mit herrlichstem Winterwetter weckten bei vielen Erinnerungen an frühere Zeiten. Wie richtig die Entscheidung vor mehr als 20 Jahren war, den Loipenschwerpunkt auf die Hochebene von Schwand und in das Waldgebiet Rosenhof zu verlegen, bestätigte jetzt wieder die Anziehungskraft des Nordic-Sport-Centrums. Das Gelände im Norden, Westen und Süden von Schwand ist wie geschaffen für die acht Meter breiten Schneeautobahnen, die sich mit ihren Diagonal- und Skatingspuren im freien Gelände rund um den Ort in großen Schleifen schmiegen. Als I-Tüpfelchen kamen dann in der letzten Woche noch die 25 Kilometer Panoramaloipen dazu, die Schönsee, Dietersdorf, Stadlern, Weiding, Schwand und Laub miteinander verbinden.Die Investitionen der Stadt in Pistenbully und Servicestation, die Übernahme der Loipenpflege durch die VG-Schönsee, das Engagement des WSV-Schönsee für den laufenden Betrieb und die Bereitschaft der Landwirte, die Loipen über ihre Grundstücke führen zu lassen, sind die Grundlage für dieses großartige Wintersportangebot, das zwischen dem Norden und dem Süden der Oberpfalz konkurrenzlos ist. Aktuelle Informationen werden auf der Webseite www.wsvschoensee.de veröffentlicht, dort kann auch das aktuelle Geschehen auf einer Webcam verfolgt werden.