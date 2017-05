Vermischtes Schönsee

14.05.2017

Die Feuerwehr Schönsee feiert den 150. Geburtstag und lädt sich an fünf Tagen Gäste ein. Start ist am "Vatertag" (25. Mai) mit Blasmusik und einer Oldtimerausstellung. Aber auch die weiteren Festtage sind einen Besuch wert.

25 Mitglieder berufen

Das Festprogramm

Party zum Ausklang

(mmj) Standartenweihe 1949, 95-Jahr-Feier 1962, das 100-jährige Bestehen im Jahr 1967, das Jubiläum 1992. Blättert man in der Chronik oder in Festschriften der Feuerwehr Schönsee so ist festzustellen, dass markante Anlässe in ihrer Geschichte würdig und mit der Bevölkerung gefeiert wurden.So war es dann auch in der Generalversammlung am 6. Januar 2015 eine Selbstverständlichkeit, dass zum Tagesordnungspunkt "150-jähriges Bestehen" alle anwesenden Mitglieder ein Gründungsfest zu diesem Jubiläum befürworteten. Zwei Monate später, am 20. März, hatte die Vorstandschaft zu einer außerordentlichen Versammlung eingeladen. Eine stattliche Anzahl von Mitgliedern kam dazu in den Unterrichtsraum des Gerätehauses.Für Vorsitzenden Xaver Bayer war der gute Besuch bereits Zeichen des Interesses an einem guten Gelingen des Jubiläums. Für die Gründung eines Festausschusses waren die Anwesenden damit einverstanden, dass die zwölf Mitglieder der Vorstandschaft dem zu bildenden Gremium angehören und auch mit dem Vorschlag, dass der Festausschuss mit 25 Personen besetzt sein soll. Anschließend wurden 13 Mitglieder, nach deren Zusage für die Mitarbeit im Festausschuss, per Akklamation bestimmt. Mehrheitlich beschlossen die Anwesenden, dass das 150-Jährige von Donnerstag, 25. Mai, bis Montag, 29. Mai 2017 gefeiert wird.Kommende Woche beginnen nun die Festtage. Der Donnerstag, 25. Mai, ist nicht nur für Vatertagsausflügler reserviert, sondern das Programm ab 14 Uhr passt - unter anderem mit Kinderkarussell, Schiffschaukel und Autoscooter, für die ganze Familie.Dazu gibt es am Festplatz an der Böhmerwaldstraße eine Oldtimerausstellung mit verschiedensten in die Jahre gekommenen Fahrzeuge und die Maschinenausstellung des Raiffeisenmarktes zu besichtigen. Simulatoren der Polizei und Verkehrswacht sind aufgebaut und für die musikalische Unterhaltung sorgen die Altmusikanten aus Dietersdorf. Highlight ist am Vatertags-Abend, wenn ab 19.30 Uhr im Festzelt für alle Altersgruppen die Band "D'Hundskrippln" aufspielen. Mit ihrer Instrumentenvielfalt erobert die Gruppe jedes Bierzelt."Bieranstich und Tag der Betriebe und Behörden" steht am Freitag, 26. Mai, im Programm. Nach dem Einholen der Ehrengäste gibt die Festmusik, die Grenzlandblaskapelle Dietersdorf, ab 18.30 Uhr beim Rathaus ein Standkonzert. Anschließend Marsch mit den Betrieben, Behörden und örtlichen Vereinen ins Festzelt und Eröffnung des Jubiläums. Mit einem Standkonzert beginnt um 18 Uhr der Ablauf am Samstag, 27. Mai, dem ein Totengedenken am Kriegerdenkmal folgt. Im Festzelt übernimmt ab 20 Uhr die Partyband "Münchner G'schichten" das Kommando über die Besucher.Bereits um 6 Uhr eröffnet die Grenzlandblaskapelle mit einem Weckruf das Programm am Festsonntag, 28. Mai. Der Gottesdienst zum Jubiläum beginnt um 9 Uhr und beim anschließenden Frühschoppen unterhalten die Musikanten von "Bayerisch Blech" die Gäste. Ab 14 Uhr zieht der Festzug durch die Straßen der Stadt, nach dem Einzug ins Festzelt steht die Blaskapelle Weiding auf der Bühne. Am Abend, ab 19.30 Uhr, übernehmen die "Schlossberger" aus Eslarn die musikalische Unterhaltung.Mit Partykrachern und aktuellen Charthits bringt die Partyband "Highline" am Montag, 29. Mai, ab 20 Uhr für Jung und Alt bestimmt die richtige Mixtur zum Ausklang ins Festzelt. Und das Beste: An allen Abenden ist der Eintritt frei!