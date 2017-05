Vermischtes Schönsee

09.05.2017

Für 24 Kinder aus der Seelsorgeeinheit Gaisthal-Schönsee-Stadlern und der Pfarrei Weiding begann am Sonntag in der Pfarrkirche Schönsee mit dem Empfang der Erstkommunion ein neuer Lebensabschnitt. Der große Tag für die Buben und Mädchen stand ganz unter dem Symbol der Sonne. Im Gottesdienst berichteten sie von der Vorbereitung auf diesen Tag und machten auf die im Altarraum aufgestellte Sonne aufmerksam. Bereits beim Vorstellungsgottesdienst hatten die Erstkommunikanten Bilder von sich auf die Strahlen einer Sonne geheftet. Diese sollen Zeichen dafür sein, dass sie Strahlen auf der Erde werden wollen. Im Kyrie baten die Kinder, über das Wunderwerk "Sonne" nachzudenken. Die Strahlen der Sonne Gottes sollen Wärme, Helligkeit und Sicherheit bringen. Unter dem Leitwort "Jesus, die Sonne - das Licht über unserer Welt" sprach Pfarrer Wolfgang Dietz von der Bedeutung des Himmelskörpers für alle Lebewesen. Die Aufgabe für die Kommunionkinder sei nun, Strahlen zu werden und Freude auf die Welt bringen. Dabei spielten auch die Eltern als gute Vorbilder eine wichtige Rolle. Liebe und Zufriedenheit, Toleranz und Achtung vor anderen Menschen und die Ehrfurcht vor Gott sollten das Wichtigste im Leben werden. In den Fürbitten baten Kommunionkinder und Eltern unter anderem um Hilfe auf dem Weg zu einer lebendigen Gemeinde. Zum Abschluss des Gottesdienstes, den der Musikkreis Gaisthal musikalisch begleitete, hob Pfarrer Dietz das Engagement all derer hervor, die die Kommunionkinder auf diesen Tag vorbereitet hatten. Danach stellten sich die Buben und Mädchen mit Pfarrer Dietz (links), Hannelore Hopfner (rechts) und den Ministranten noch vor dem Altar zum gemeinsamen Bild auf. Bild: mmj