Vermischtes Schönsee

25.05.2017

25.05.2017

"Musik ohne Grenzen" bereichert das Programm des 150-jährigen Feuerwehrjubiläums am Sonntag, 28. Mai, in Schönsee. Von Freitag bis Sonntag treffen sich wieder Schüler aus Bayern und Tschechien zum gemeinsamen Probenwochenende im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) unter dem Motto "Musik ohne Grenzen". Die Orchesterklassen der partnerschaftlich verbundenen Landkreismusikschule Cham und der Kunstgrundschule Domažlice (Taus) freuen sich auf den Workshop, denn nach den ersten Proben besuchen die Workshopteilnehmer heute Abend zusammen mit dem CeBB-Team beim Tag der Betriebe das 150-jährige Feuerwehrfest.

Das Fest ist auch der Grund, warum das Abschlusskonzert des Workshops am Sonntag um 16 Uhr nicht im CeBB, sondern in die Kurpark-Arena am Wasserrad stattfindet. Besucher des Feuerwehrfests kommen auf dem Weg vom oder zum Festplatz in den Genuss klassischer und zeitgenössischer Musikstücke, bei denen als Instrumente Gitarren und Schlagzeug m Mittelpunkt stehen. Es lohnt sich, nach dem Festzug zwischen 16 und 17 Uhr beim Wasserrad vorbeizuschauen.Das musikalische vielfältige Programm proben die zwanzig Musikschülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Cham und der Region Domažlice vom Freitagabend bis Sonntagnachmittag im CeBB. Die Musikschüler werden von fünf Lehrkräften unter der Leitung von Kamil Jindrich und Vlastimil Konrády begleitet. Untergebracht ist die Gruppe im Haus Hubertus in Schönsee. Die Schulen nahmen die Einladung des CeBB gerne an, denn bei dem vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds geförderten Projekt "Musik ohne Grenzen" spielen nicht nur die Weiterbildung, sondern auch die persönliche Begegnung über die Grenze hinweg eine wichtige Rolle.