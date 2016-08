Applaus zum Abschied

Vermischtes Schönsee

29.08.2016

29.08.2016

Pater Joseph Palliyil war wieder ein gerngesehener Gast in der Pfarreiengemeinschaft. Bei privaten Einladungen schätzte er die Oberpfälzer Küche und für die Gottesdienste in Schönsee, Gaisthal und Stadlern konnte er auf Fahrdienste zählen.

Vom 1. bis 31. August übernahm, wie bereits auch im Vorjahr, Pater Joseph Palliyil in der Pfarreiengemeinschaft die Urlaubsvertretung von Stadtpfarrer Wolfgang Dietz. Nach dem Sonntagsgottesdienst in der Pfarrkirche würdigte nun die Sprecherin des Pfarrgemeinderats, Sophia Grau aus Stadlern, den indischen Geistlichen für seine seelsorgerische Tätigkeit.Grau dankte auch allen Pfarrangehörigen, die für Pater Joseph als Fahrdienst zu auswärtigen Gottesdiensten zur Verfügung standen, Zeit mit ihm verbrachten oder ihn zu sich nach Hause einluden. Als Geschenk überreichte die PGR-Sprecherin ein Präsent mit heimischen Produkten, die Gottesdienstbesucher verabschiedeten ihn mit viel Applaus. Bevor Pater Joseph im September sein Studium in Rom fortsetzt, ist er noch zwei Wochen als Aushilfspriester in Schönwald tätig.