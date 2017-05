Auftakt nach Maß mit Oldtimern

Vermischtes Schönsee

25.05.2017

Ein Feuerwehr-Mannschaftsfahrzeug aus dem Jahr 1943, unweit daneben ein Standmotor, der 99 Jahre auf dem Buckel hat. Wer weitergeht, sieht Motorräder und Bulldogs aus vergangenen Jahrzehnten. Umfangreich war die Ausstellung auf und um das Festgelände an der Böhmerwaldstraße, bei dem sich die Besucher auch Tests unterziehen konnten.

In Ehren gehalten

Fahrsimulator

Festprogramm Das Programm für heute zum "Tag der Betriebe und Behörden": 18.30 Uhr Standkonzert am Rathaus mit der Festkapelle, 19 Uhr Abmarsch ins Festzelt, 19.30 Uhr Bieranstich, Eröffnung und musikalische Unterhaltung mit der "Grenzlandblaskapelle Dietersdorf". (mmj)

Ein Auftakt nach Maß für die kommenden Tage zum 150-jährigen Feuerwehrjubiläum war der gestrige Feiertag. Nicht nur für die Väter war am und um den Festplatz allerhand geboten, sondern für die ganze Familie gab es viel zu sehen. Dazu hatten die Kinder eine große Auswahl, sich in den Fahrgeschäften zu vergnügen.Bei jeder Altersgruppe weckten alte Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge die Neugierde. Da war zum Beispiel das "Chevrolet-Steigeleiterauto", Baujahr 1959, dass 30 Jahre in Schweden zum Einsatz gekommen war. Nicht weniger interessant die Drehleiter aus dem Jahr 1968, die 25 Jahre bei der Feuerwehr in Bonn ihren Dienst getan hatte. In Waldsassen haben inzwischen einige dieser Autos ihren neuen Besitzer, die aufgrund der Verbindung zu Ehrenkreisbrandrat Siegfried Hammerer gestern in Schönsee zu sehen waren.Von 1953 bis 1971 hatte auch das Mannschaftsfahrzeug der Tiefenbacher Feuerwehr aus dem Jahr 1943 Dienst geleistet. Interessant für die Besucher, wie die alten Traktoren von ihren Besitzern immer noch in Ehren gehalten werden: beispielsweise ein 15-PS-Güldner von 1951 oder der Holder-Einachser, dessen Erstzulassung in den 50er Jahren erfolgte. Der Besitzer eines alten, aber funkelnden "Lanz" mit Glühkopfmotor, Baujahr 1953, oder von dem Traktor vom selben Hersteller aus dem Jahr 1941 mit ehemaligen Holzvergaser war ebenfalls immer wieder ein gesuchter Gesprächspartner in den Reihen der Aussteller.Besonderes Augenmerk zog ein aus 1918 stammender Standmotor mit drei Pferdestärken auf sich, der nach der Grenzöffnung seinen Standort von Belá nad Radbuzou (Weißensulz) ins Schönseer Land verlegt hatte. Ein altes, aber noch einsatzbereites "Florett-Moped" oder ein "DKW-Motorrad" mit Jahrgang 1936 wurde ebenfalls unter den vielen Vehikeln gesichtet. Die Oldtimerfreunde aus Lukahammer, Gartenried und Moosbach hatten sich dabei mächtig ins Zeug gelegt. Die Erzeugergemeinschaft "land&gut" war mit regionalen Produkten vertreten und der Raiffeisenmarkt mit Gerätschaften für Haus und Garten. Aber die Besucher konnten nicht nur schauen, sondern auch selbst aktiv werden. So boten Polizei und Verkehrswacht an, einmal einen Überschlagssimulator zu testen oder sich als Hubschrauberpilot auszuprobieren. Außerdem konnten Interessierte die Promillebrille aufsetzen, um zu sehen, wie Alkohol die Wahrnehmung beeinflusst.Wem das noch nicht genug war, der setzte sich beim Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (BADS) im Alkoholfahrsimulator hinters Steuer. Schnell wurde da jedem Tester bewusst, wie gefährlich ein Wert von 0,8 Promille im Straßenverkehr ist. Für die kleinen Festgäste gab es ebenfalls genug zum Ausprobieren: Schiffschaukel und Autoscooter waren gefragte Anlaufstellen, ebenso wie die Schießbude oder das Kinderkarussell. Der Duft von Popcorn zog genauso über das Gelände wie der von frisch Gegrilltem.Und der Weißbierstand war bereits am Nachmittag nicht nur für die Väter ein Anziehungspunkt. Im Festzelt sorgten die Altmusikanten aus Dietersdorf mit bayerisch-böhmischer Blasmusik für die musikalische Unterhaltung, die nicht nur zum Festbier, sondern auch zu Kaffee und Kuchen die passende Begleitmusik war.