Vermischtes Schönsee

13.02.2017

36

0 13.02.201736

"Die Ochsen" zogen den Musikkarren, die Besucher hatten Schminke angelegt und sich fantasievoll verkleidet. Mit den Auftritten der Gardemädchen und der vereinseigenen "Dreamboys" wartete der Fasching des FC Schönsee mit einigen Höhepunkten auf.

Einkehr in "Klopftailbar"

Publikum begeistert

(mmj) Die Aula der Schule zeigte sich bestens für den Sportlerball vorbereitet, Vorstandsteam und viele Helfer des FC waren unter der Leitung von Hauptorganisator Andreas Hammerer viele Stunden im Einsatz. Für ihre Mühen bedankte sich Vorsitzender Markus Zwick bei der Begrüßung. Ein Dank galt Bürgermeisterin Birgit Höcherl für die Mithilfe von Stadt und Bauhof sowie Rektorin Maria Pfistermeister und Hausmeister Bernhard Treiber für die Unterstützung seitens der Schule. Ebenfalls zur Seite standen die Feuerwehren von Schönsee und Schwand/Laub sowie das Centrum Bavaria Bohemia.Zwick freute sich über das großartige Echo auf die Einladung zum Sportlerball, der auch die Fußballer aus Dietersdorf, Stadlern und Weiding mit ihren Vorsitzenden gefolgt waren. Gesichtet wurden im weiten Rund ebenfalls die FC-Schiedsrichter Alois Bösl und Josef Lehner sowie einige Stadträte und Vereinsabordnungen aus dem Schönseer Land.Nicht lange dauerte es, bis sich die ersten Paare auf die Tanzfläche wagten. Die fünf Musiker der Band "Die Ochsen" griffen eifrig in ihre Instrumente, und mit Melodien aus allen Musikrichtungen kamen auch Stimmung und Vergnügen auf die Tanzfläche. Nicht weniger aktiv als die Tonkünstler waren die Serviceleute, die eifrig dafür sorgten, dass niemand im Trockenen ausharren musste. Die Familie Zilk vom "Landgasthof Frauenstein" hatte ein üppiges Büfett aufgebaut und mit der Auswahl aus Baguettes, über Schaschlik und Burger bis zum Cordon bleu war ausreichend für Stärkung gesorgt.Für einen Drink zwischendurch lud erstmals eine "Klopftailbar" (mit Klopfer und Cocktails) direkt neben der Tanzfläche ein. Wer sich aber das eine oder andere härtere Getränk einverleiben wollte, der hielt sich an der Theke in der Bar auf. Ein Ort, der dann ebenso für eine Unterhaltung in vertrauter Zweisamkeit genutzt wurde.Für das Begleitprogramm an diesem Abend hatten die Organisatoren die AWO-Tanzgarde aus Oberviechtach eingeladen, deren Showtanz die Besucher mit reichlich Applaus quittierten.Neugierig erwarteten die Gäste in der letzten Stunde vor Mitternacht den Auftritt der "Dreamboys". Sportlich fit zeigten sich die jungen Männer bei ihren Tanzfiguren. Amor, der Liebesgott, erschien dabei ebenso auf dem Parkett wie die Besatzung vom "(T)Raumschiff Surprise". Der Schluss-Song "An Bällen wie diesem, wünscht man sich Unendlichkeit. . ." ging fast im Beifall der Ballbesucher und den Rufen nach Zugabe unter. Mit ihren Darbietungen haben die "Dreamboys" die Messlatte für den nächsten Sportlerball wieder ein Stückchen höher angesetzt.Als nächste Veranstaltung in der Aula der Schule können sich die Faschingfreunde den Feuerwehrball mit der Band "d' Quertreiber" am Samstag, 25. Februar, 20 Uhr, vormerken. Der Kinderfasching steigt dort am Faschingssonntag ab 14 Uhr.