Vermischtes Schönsee

20.02.2017

Ältere Mitglieder der Kolpingsfamilie und Pfarrangehörige erinnern sich bestimmt noch gerne an Josef Most. Von 1974 bis 1976 war der gebürtige Pfreimder in Schönsee als Kaplan tätig. Besonders lag dem jungen Geistlichen die Zusammenarbeit mit der Jugend am Herzen, wie die Gründung verschiedener Gruppen bewies.

Die Verbundenheit von Josef Most zur jungen Generation setzte sich auch fort, als Most während seiner anschließenden Kaplanstelle in Schwarzenfeld zum Kreisjugendseelsorger im "Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)" Schwandorf berufen wurde. Nach mehreren Kaplanstellen übernahm er 1982 die Pfarrei Floß, im Jahr 2002 übertrug ihm der Bischof die Verantwortung für die Pfarrei Moosbach. In der vergangenen Woche konnte Pfarrer Josef Most seinen 70. Geburtstag feiern. Wenn der inzwischen Bischöflich Geistliche Rat bei Veranstaltungen der Kolpingfamilien im dortigen Bezirk, dessen Bezirkspräses er ist, spricht, kommt oft eine Rückschau auf seine erste Aufgabe als Präses in Schönsee.Deshalb war es für die KF Moosbach selbstverständlich, dass zur Geburtstagsfeier ihres Pfarrers auch eine Abordnung aus Schönsee eingeladen wird. Nach dem feierlichen Gottesdienst in der dortigen Pfarrkirche trafen sich die Teilnehmer zum Empfang im Pfarrheim. Josef Most, der im vergangenen September beim Jubiläum der Kolpingfamilie in Schönsee dabei war, freute sich über die Abordnung aus seiner ersten Kaplanstelle.Stellvertretende KF-Vorsitzende Birgit Höcherl, Kassenverwalter Erwin Hunger sowie Hans Feldmeier, damals mit in der KF-Vorstandschaft, überbrachten dem agilen Jubilar die besten Glückwünsche. Trotz der Vielzahl der Gratulanten nahm sich Pfarrer Most Zeit für eine längere Unterhaltung mit den Schönseern und erinnerte an dabei an verschiedenste Begebenheiten aus seiner ersten Kaplanstelle.